批民進黨滿腦子只想害人！陳佩琪曝負債數千萬：新年希望是找到新工作

民眾黨前主席柯文哲涉及京華城案，全案已在24日辯論終結，明年3月26日將一審宣判。時常在臉書發文的柯文哲妻子陳佩琪，今（31）日再次發文感嘆，稱因為官司已負債數千萬，自己的新年新希望，就是能再找個有收入的工作來維持生計。

柯文哲妻子陳佩琪。（資料照／中天新聞）

陳佩琪在臉書發文，開頭就直言，今年是人生有史以來最tough的一年， 每次能看到先生的場合，都是他被銬上手銬、拖去北院的相片，而自己每每出現在公眾面前，不是默默掉眼淚，要不然就是嚎啕大哭，這一年常常想著自己不知道有沒有機會再看到明天的太陽。

陳佩琪表示，一個25年的重症醫師、八年的首都市長、五年的創黨黨主席，竟莫名其妙被冠上圖利罪名抓去關了一年，誠如那天柯文哲在國昌主席的造勢會上說的「檢察官的理由是沈慶京和我見面出來後面露笑容，據此說這是兩人圖謀犯意的證據」。

陳佩琪質疑，法律實在叫人不懂，站在ATM前就是財產來源不明，買辦公室、房貸隔年還清，就有貪汙嫌疑？換房讓全家有個安靜的生活空間，看房也是貪汙鐵證？這樣法院就要來搜索？檢察官隨便掰個理由，竟然法官也都同意了。

民眾黨前主席柯文哲。（資料照／中天新聞）

陳佩琪想問，檢方說柯文哲貪汙數千萬，但「家裡的錢都是我在管的，請問貪汙的錢在哪裡？他貪到哪裡去了？」

陳佩琪指出，因為這場官司，他們已經負債數千萬元了，也賠掉了累積多年的退休金，這樣還要說我們貪汙？現在最大的願望、也是她明年的新年新希望，就是希望自己能再找個有收入的工作來維持夫妻生計。

陳佩琪直言，看著國家四分五裂，誰都會痛心，想要執政、執政後想要連任，是人之常情，先生柯文哲常說要是有機會服務民眾，就會每天天一亮，眼睛一睜開，就開始努力工作直到晚上，柯文哲說這樣就好了，但民進黨為何總是正事不幹，滿腦子想要害人呢？

陳佩琪發文透露因為官司已經負債數千萬。（圖／陳佩琪臉書）

最後陳佩琪引用先生12月22日臉書的一段文章，也是藉由這一年的官司給執政黨的一個警語：「司法的目的，不僅在維護社會的秩序，也在保障人民的權利，保障每一個人的人權，所以司法不可以選擇性的適用，否則會失去人民的信任」。「台灣過去不是沒有選舉，未來也不是沒有選舉，將來司法也要用同樣的標準，去追究過去的候選人，還有去處理未來的候選人嗎？」2025年的最後一天，祝大家來年平安、愉快，明年會更好！

