批民進黨滿腦子想害人！陳佩琪揭「負債數千萬」：新年盼找到新工作

民眾黨前主席柯文哲因京華城案遭羈押近一年，9月8日交保，全案12月24日辯論終結，就等2026年3月26日宣判。回顧過去，柯妻陳佩琪今（12/31）在臉書發長文感嘆，表示因為官司已負債數千萬，她的新年新希望就是找個工作來維持生計。

「今年是人生有史以來最tough的一年」，陳佩琪說，回顧的相片裡，都是柯文哲被銬上手銬、拖去北院畫面，還有自己默默掉淚、或嚎啕大哭的模樣，常常想著不知道有沒有機會再看到明天的太陽。

陳佩琪直言，柯文哲過去接受衛生署（衛福部前身）委託，撰寫器捐白皮書，寫完後他曾自豪，說是可以賣鉅額版稅的，但選擇無償捐出來。

可是這樣一個人竟被莫名冠上罪名，一整年過著豬狗不如的生活，她不懂法律，為什麼站在ATM前就是財產來源不明，買辦公室、房貸隔年還清，就有貪汙嫌疑？換房讓全家有個安靜的生活空間，看房也是貪汙鐵證？

陳佩琪說，家裡因為柯文哲的官司，已經負債數千萬了，也賠掉了累積多年的退休金，現在最大的願望、也是她明年的新年新希望，是希望自己能再找個有收入的工作來維持夫妻生計。

陳佩琪提到，看著國家四分五裂，誰都會痛心，想要執政、執政後想要連任，是人之常情，而柯文哲為了服務民眾，眼一睜就忙到晚上，「但民進黨為何總是正事不幹，滿腦子想要害人呢？」

最後她再引用柯文哲臉書文章，怒問「台灣過去不是沒有選舉，未來也不是沒有選舉，將來司法也要用同樣的標準，去追究過去的候選人，還有去處理未來的候選人嗎？」

同時截取一段話要給執政黨作為警語，「司法的目的，不僅在維護社會的秩序，也在保障人民的權利，保障每一個人的人權，所以司法不可以選擇性的適用，否則會失去人民的信任。」

