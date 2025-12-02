批民進黨為打死柯文哲「陪葬司法、逼死人命」 陳佩琪：此仇不共戴天
前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪今（2）日於臉書發文表示，這幾天自己找出了當初搜索的那份理由書，接續會和大家分享內容，讓大家看看理由有多離譜、詭異，瞎掰和莫名其妙到什麼程度。並直言，「民進黨你們真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天」。
陳佩琪說，柯文哲每天在家唸書、寫作，三餐都由她負責，跟一個月前相比，大家是否覺得阿北氣色改善多了？拍幾張跟前些日子視角相同的相片，拍照前柯文哲很體貼地說要幫忙先把廚房整理好，自己說吃完再收就好了啦，但柯文哲堅持，說捨不得她再被罵了。
陳佩琪指出，柯文哲常「怪我」一直煮，他就一直吃，回來後已經胖了兩公斤，而且還在持續增加中。的確，柯文哲回家後，自己空閒的時間是比較多了，過去柯文哲在裡面時，自己為了趕11點前送菜，通常一大早就去市場買菜，回家後就開始煮(若早上要上班，則中午後才開始煮，下午再送) ，準備好後，搭捷運到中正紀念堂轉松山線去西門、再轉板南線到海山，然後再看看能否運氣好等到656公車，若公車要等很久，就從海山站走到土城看所守所，北所送菜一段時間後改成抽好碼牌的方式，也不知為什麼有時要等一兩個小時以上，有時則完全不用等。
陳佩琪再指，晚上有時間，體力也還行的話，就會再重複一次早上的行程，去看守所外和小草們一起靜坐，自己常仰頭看天上的月亮，那時心裡以為柯文哲在鐵閘門裡頭也會看到同一輪明月，後來才知道原來是24小時被關在裡頭，完全不見天日的。
接著，陳佩琪表示，和柯文哲吃飯聊天，最常聊的話題還是官司和時事，可以感受到柯文哲對去年830莫名其妙被搜索，莫名其妙被羈押一年的憤怒和不滿。
陳佩琪說，這幾天自己陪坐在電腦桌前看一些卷宗，找出了當初搜索的那份理由書，接續會和大家分享內容，讓大家看看理由有多離譜、詭異，瞎掰和莫名其妙到什麼程度，說兵分54路（搜索54個地方，有些還不是列於申請核准的搜索地方，換句話說就是突襲搜索，原來我們法律還可以這樣）？
陳佩琪表示，「先生說也去賴清德家搜索一遍(案底也不少啊)，跟我們一樣，順便把賴清德的親朋好友掛名的房子也都搜索一遍，絕對比我們精采許多」。
陳佩琪提到，這份搜索理由自己曾被姜長志叫去問時，問過姜長志，他的回答是「當然有理由啊，但不跟妳講」，現在自己原文都看到了，往後陸續寫出來分享大家，絕對精采絕倫，大家拭目以待，也期待寫出這種東西的人出來回應。
最後，陳佩琪怒言，「民進黨你們真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天」。
看更多 CTWANT 文章
砸4百萬買毛胚屋！開門驚見「陌生人偷家」水電全通 她傻眼：馬桶都裝了
好奇病逝父「生前做什麼」 33歲男辭職返鄉！考上森管員榜首哽咽了
寵女翁婿1／九把刀周亭羽夫妻遛女兒 周爸爸跟在後方緊緊守護
其他人也在看
鮮肉新歡1／祈錦鈅離婚後緊牽神秘男子 護花使者身分曝光是《原子》男星
當時本刊拍到祈錦鈅現身台北市大安區某餐酒館演出，戴著棒球帽跟墨鏡的陳任佑全程愛相隨陪伴在側，演出結束後兩人並未急著離開，與友人繼續小酌聊天，直到隔日凌晨2點半才準備離開。一路上祈錦鈅與陳任佑緊牽著彼此的雙手、親暱依偎，陳任佑非常貼心地幫祈錦鈅一路提包包，走...CTWANT ・ 4 小時前
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 2 小時前
爆互毆女友毀形象！38歲男星淡出演藝圈突現蹤邱澤婚宴 腫一圈近況曝
38歲男星林曜晟（舊名博焱）過去憑藉主演《終極》、《萌學園》系列走紅，但後續卻爆出跟同住的女友人互毆，雖然他發聲否認，聲稱自己才是被攻擊的一方，但演藝形象早已全毀，如今淡出演藝圈的他，日前被目擊現身邱澤、許瑋甯的婚宴，緊跟在女星Albee後方一同步入會場。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
離婚王力宏2年！李靚蕾恢單心聲曝 見許瑋甯熱戀：讓人不得不相信愛情
許瑋甯與邱澤上週（11月28日）補辦世紀婚禮，現場滿滿星光，也讓不少親友感動不已。王力宏前妻李靚蕾也受邀，今（1）日在社群分享出席婚宴後的心情，以一段充滿溫度的文字讚歎兩人的愛情，更大方祝福新人「永遠都能像小朋友一樣開心幸福」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
還記得她嗎？kiwi姐姐低調完婚 老公「超帥真面目」曝光
許多8年級生從小看著幼幼台兒童節目《YoYo點點名》長大，跟著節目唱唱跳跳，將哥哥姐姐們當成是自己的童年偶像。其中，33歲kiwi姐姐（莫允樂）擔任兒童台姐姐已經13年，昨（11月30）日她驚喜在IG公開婚紗照，宣布結婚喜訊，突如其來的消息令外界又驚又喜。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
李安現身許瑋甯、邱澤婚禮！模仿新娘跳舞 超可愛畫面曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人邱澤與許瑋甯28日於台北文華東方酒店補辦婚宴。當晚嘉賓包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、林心如、霍建華等大咖都現身祝福...FTNN新聞網 ・ 1 天前
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
沒去許瑋甯邱澤婚禮！楊丞琳「現蹤近況」曝 昔退追她IG爆閨密情變
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，不過曾是「華岡五人幫」之一的楊丞琳卻未出席，她近來陪伴老公李榮浩前往澳洲巡演，更搖身「暗黑燈光師」，滿臉通紅地看著老公演出，猶如少女般甜蜜害羞。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
許瑋甯婚後首發文！曬「婚禮內場夢幻照」感性告白：一切都很美好
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人於2021年低調登記結婚，今年喜迎愛子Ian，幸福家庭令人稱羨。兩人28日於台北文華東方酒店補辦婚宴，現場星光熠熠、浪漫滿溢。婚禮結束三天後，許瑋甯也終於在社群平台公開分享這場夢幻婚禮的片段，讓外界再次感受這份溫柔與喜悅。中時新聞網 ・ 13 小時前
民眾黨2將出走！朱蕙蓉揭無情無義看在眼裡
[NOWnews今日新聞]原民眾黨發言人、有意披白營戰袍挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉的李有宜，昨（30）日宣布退出民眾黨，而創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉也隨即發文宣布退黨，並表示...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願EBC東森娛樂 ・ 1 天前
昔被扣「統戰」帽子！鍾明軒再造訪中國 無預警鬆口表態立場
網紅鍾明軒經營YouTube訂閱破百萬，吸引不少粉絲關注，不過因為他曾拍攝赴中旅遊影片，而被扣上「統戰」帽子，慘遭網友圍剿。近日，鍾明軒再度更新影片，坦言沉默了一段時間，並沒有任何驚天動地的理由，直呼「當人走在最低處，反而沒什麼好失去」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
唐玲挺過4期胃癌重生 4年每天喝「1飲料」讓血糖狂飆
鬼門關前走一遭！女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，她挺過8次化療與兩次重大切除手術，終於成功抗癌。今天（11／30）唐玲以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，在松菸4號倉庫開講，第一次公開這幾年與病魔共存的心路歷程，不過她也提到這4年每天都喝「1飲料」，讓她血糖狂飆，甚至罹患糖尿病前期。太報 ・ 1 天前
布魯斯威利後事決定「捐贈腦袋」！愛妻曝他聖誕假期規劃
70歲好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis），因罹患失語症身體狀況逐漸惡化，目前已宣布息影並由妻女共同陪伴照顧。而現任老婆艾瑪合明（Emma Heming Willis）日前在書中透露他的身後事規劃，面對感恩節及聖誕節假期，也曝光他的最新現況。中時新聞網 ・ 1 天前