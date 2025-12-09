批民進黨硬拗其他平台有據點 蔣萬安：封小紅書假打詐真操縱意識形態

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安批評行政院封鎖中國社交軟體「小紅書」，是「民進黨反中反到自己變成共產黨」，內政部長劉世芳回應說，台灣沒有共產黨，質疑這樣的言論是在反對打擊詐騙嗎？蔣萬安今(9)日表示，民進黨假借打詐之名操縱意識形態，硬拗說其他社群平台在台灣有據點，可以要求改善、追回金額，反問中央「追回了多少、打詐成效如何？」

蔣萬安今天出席市政會議前被媒體追問對劉世芳說法的回應；蔣萬安表示，民進黨就是假借打詐的名義，實際上在操縱意識形態。他強調，沒有人會反對打詐，如果真的有決心好好打擊詐騙，都全力支持，但封小紅書，對於其他充斥更多詐騙訊息的社群平台，不管臉書、LINE，到底做了什麼？

蔣萬安說，中央「硬拗」說其他社群平台在台灣有據點、有分公司，可要求改善，追回金額，「但今天追回了多少金流，打詐成效如何？」民進黨不要雙重標準，不要假借打詐的名義，行政治操作之實，有真實的目的講出來就好，不要欺騙民眾。

