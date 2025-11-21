批民進黨誤導國人謊話連篇 民眾黨團：退回院版依法審議

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

政院昨（20）日提出院版財劃法，民眾黨立院黨團今天上午舉行記者會，表明態度將退回院版。媒體詢問民眾黨團總召黃國昌，國民黨有個別立委是有些肯定政院版，後續藍白黨團否會在溝通？黃國昌說，國民黨個別委員聲音都尊重，但反應管道應該是他們黨團，國民黨團會抱持什麼看法，還沒聽到相關訊息，但民眾黨團意見已經非常清楚。

（圖／民眾黨團提供）

民眾黨立院黨團上午舉行記者會，說明對院版財劃法態度，痛批民進黨誤導國人、謊話連篇，主張退回院版、依法審議，另外，對於公投法部分，民眾黨團也將提出再修正動議，主管機關應於公民投票案公告成立後三個月起至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選參同日舉行。

會後受訪時，媒體詢問黃國昌，有關於院版的財劃法，因為國民黨立委，包含像柯志恩、陳玉珍還有蘇清泉，其實他們對於政院的財劃法是有一些肯定，蘇清泉今天早上受訪時有表態說會支持，後續的話藍白黨團會再去溝通嗎？

對此，黃國昌稱，國民黨個別的委員站在他們個別的選區所發出的聲音，他們都尊重，但是從台灣民眾黨黨團的立場來講的話，他們已經說得非常非常的清楚了，國民黨個別的委員的意見，他認為反應的管道應該是國民黨團吧，那國民黨團會抱持什麼樣子的看法，到目前為止他們還沒有聽到相關的訊息。



