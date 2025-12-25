批民進黨踐踏憲法 趙少康：賴清德是跟憲法有仇嗎？

大法官5人幫違憲判決，趙少康：賴總統是跟憲法有仇嗎？（圖：趙少康臉書）

今（25日）是行憲紀念日，媒體人趙少康在臉書發文，重批五位大法官為討好賴清德總統，強行通過今年第1號憲法判決，讓行憲紀念日淪為巨大反諷，他批民進黨踐踏憲法：「賴清德是跟憲法有仇嗎？」

趙少康表示，2001年陳水扁為了228放假，取消了行憲紀念日放假，從這點就可以看出來，民進黨從來不把中華民國憲法當一回事。而今年雖然恢復了假期，但近期憲法法庭在五位大法官強行主導下做出的判決，讓今年的行憲紀念日成了一個巨大的制度反諷。

趙少康強調，大法官本來應該是憲法的守護者，維護憲政秩序的最後一道防線，結果這五位大法官為了官位，討好賴清德，帶頭違法、違憲，踐踏制度，扭曲憲法精神。如果連大法官都可以不依法、不按憲法辦事，那不就是對憲法的一種踐踏？他要敬告賴清德政府，適可而止，別再繼續這樣糟塌中華民國的憲法，讓國家回到正軌吧！