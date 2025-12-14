批民進黨「邊喊沒錢邊買軍購」！館長嗆有種倒閣：讓更大的民意再投票一次

行政院長卓榮泰提出《財劃法》覆議案遭立法院否決後強硬反擊，總統賴清德更於昨（12）日便當會後定調，將透過「不副署」、「副署後不執行」的方式對藍白進行反制；親中網紅館長（陳之漢）在直播中再度砲轟民進黨「完全沒有得到教訓」。

館長12日在直播中數度開罵，譴責民進黨、賴清德政府聯手美國「想方設法掏空台灣」，館長認為，賴政府聲稱中國2027將犯台的言論已被過度渲染，加上推出全民國防手冊的行為，只是在製造戰爭恐慌，合理化拋出的1.25兆國防特別預算。

「這樣台灣怎麼會好？」館長痛批，民進黨的心態就是「選輸就翻桌」，從罷免失敗後拒絕執行三讀通過的法律、持續操作選舉與政治對立就可以看出，民進黨政府只是假民主的代稱；館長也強調，綠營如果真的有種，就應該倒閣、解散國會，交由更大的民意、也就是全國人民再投票一次。

針對國防議題、國防特別預算，館長諷刺表示，賴政府一邊喊公教年金破產警告台灣民眾「國內沒錢」，卻又不斷對外採購軍備，實在相當矛盾。

