批民防手冊恐嚇人民 李明璇嘲諷之際…法國也發布民防指南

全民國防手冊普發到全台各家各戶，明明是美事一樁，但國民黨前發言人李明璇卻有所批評，並稱手冊中的第19頁「倘若臺灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息」相當好笑，甚至還指出不投降從來都不是一個負責任的政府該做的，守護人民才是。不過正當她在嘲諷的時候，法國政府官方網站也在今（20）日發布了類似我國民防手冊的《人人有責》指南。

李明璇在臉書貼文中指出，中央將《全民國防手冊》的發放責任完全往基層推，導致里幹事與里長反彈。她表示，基層抱怨「亂花錢印一大堆廢物」，並質疑政府「不是保護人民，而是恐嚇人民」。她批評，國防預算連年增加、武器採購爭議不斷，但中央卻把行政負擔交由地方承擔，甚至讓基層替中央面對民眾疑慮。她直言，手冊無法「抵擋飛彈」，反而可能加深焦慮，而「真正負責任的政府」應該在強化防禦之外，也要降低風險，而不是以戰爭議題操作選情。

就在她提出上述質疑後，法國政府官方網站於今日發布《Tous responsables（人人有責）》指南，內容同樣以「全民危機應變」為主軸，提供民眾在面對各類風險時的行動指引。法國政府指出，現代社會面臨的威脅不僅包含自然災害與疫情，也包括網路攻擊、假訊息與武裝衝突，因此每一位公民都需要具備基本危機意識。

法國政府今日發布「人人有責」指南，希望人民共同應對天災、恐攻等風險。（圖／翻攝自法國國防與安全總秘書處）

根據法國政府公布的內容，《人人有責》指南以清楚且具體的方式，說明哪些風險可能在法國境內發生，以及民眾應如何提前準備。指南強調，當社會運作可能受到干擾時，家戶最好備妥可維持72小時自主性的緊急應變包，包括飲水、即食食物、常備藥品、保暖物品與可接收官方消息的廣播設備等。

此外，法國政府也依不同類型的威脅整理出基本「行為守則」。例如：自然災害時需減少移動、盡量留在安全空間；科技或工業事故發生時應優先封閉門窗、避免外出；衛生危機則需遵從官方防疫規範。針對網路攻擊與假訊息，指南呼籲民眾加強密碼保護、更新軟體，並在吸收資訊時確認來源，以免受到錯誤訊息影響。

法國政府亦提醒民眾留意各類警示方式，例如警報聲、FR-Alert 文字訊息，以及熟悉當地緊急聯絡電話，並只分享來自官方的資訊。官網同時列出相關政府平台，如地質與氣象警戒（Géorisques、Vigilance Météo-France）、洪水監測（Vigicrues）、反恐警戒（Vigipirate）、網路安全（Cybermalveillance）、與違法內容通報（Pharos）等，供民眾查詢。

除了個人準備，法國政府也提出「全民參與」概念，指出每位公民皆可透過不同管道協助國家安全，包括加入軍警部隊、成為預備役、參與民防協會，或透過政府平台 jeveuxaider.gouv.fr 報名志願服務，協助地方政府與公益組織。

