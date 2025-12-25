批江啟臣左喊保衛台灣、右擋國防預算 何欣純：國民黨傾向「中」那邊

民進黨立委何欣純金批評，立院副院長江啟臣對外誇言保台，卻又擋下國防特別預算。（資料照片／董孟航攝）

立院藍白23日在程序委員會上，挾人數優勢四度封殺國防特別預算，遭民進黨批評操弄政治為反而反。民進黨立委何欣純今天（25日）批評表態參選台中市長的立法院副院長江啟臣，總以外交專才自居，會晤國際人士常誇言保衛台灣，但現在特別條例連付委審查的機會都沒有，外界解讀現階段國民黨只傾向「中」的那邊，讓江的發言更顯諷刺。

將代表民進黨參選2026台中市長的立委何欣純今天上午表示，攸關台灣平安的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，藍白陣營四度封殺，江啟臣執國會牛耳，總以外交專才自居，會晤國際人士常誇言保衛台灣。

廣告 廣告

何欣純指出，但是對照國會現況，特別條例連付委審查的機會都沒有，江啟臣掛在嘴邊、顧及「美中台」三邊關係，但國民黨在7位立委赴中後，回台又封殺特別條例，外界解讀現階段國民黨只傾向「中」的那邊，讓江的發言更顯諷刺。

何欣純續指，立法院出訪，代表國家，一定要站在「台」的這一邊，猶記得今年5月，江啟臣與立法院「台美國會議員聯誼會」抵達美國華府後，據媒體報導，在與美國議員會談過程，江啟臣身屬國民黨，在場立委被詢問站在中國、還是台灣這一邊？當時，江啟臣未有明確答覆。

何欣純強調，她跟江啟臣，同樣要競逐台中市長、服務全體台中市民，雖然她們所屬政黨不同，但在國家安全的議題與層次上，「台」的這邊是她唯一、且首要的考量，國家安全需要足夠的自我防衛能力，「台灣安全、台中更好！」



回到原文

更多鏡報報導

國防、民防、災防韌性不能等 賴清德籲朝野速審國防預算、總預算案

在野黨4度擋1.25兆國防特別預算 徐斯儉：中共2027年具備攻台能力

藍白四度封殺國防預算 綠點名翁曉玲赴中領旨：傳達「習」意演都不演