批沈伯洋欺壓陸配卻要韓國瑜保護 羅智強：門都沒有反對到底

沈伯洋不畏中國追捕，日前受邀出席德國聯邦議院「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。沈伯洋國會辦公室提供



中共點名對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，民進黨立法院黨團日前提案，建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行，無權對台灣人民實施任何懲戒。國民黨立院黨團書記長羅智強今（16日）表示，欺壓陸配的沈伯洋，卻要立法院長韓國瑜保護他？將反對民進黨提案到底。

羅智強上午在臉書發文說，這二年在台灣，打壓陸配最用力的民進黨立委是誰？就是主張「所有兩岸交流都是統戰」的沈伯洋。所以，當看到沈伯洋被中國大陸通緝，真是一點也不值得同情。而總統賴清德要韓國瑜保護沈伯洋，民進黨在立法院提案要立法院保護沈伯洋，他只覺得荒謬可笑，想送沈伯洋一句話：「你怎麼對待別人，就別怪別人怎麼對待你！」

羅智強說，欺負陸配、自作自受的沈伯洋，有什麼資格，要別人保護他？沈伯洋是民進黨最早主張剝奪陸配參政權的立委。沈伯洋提案修《兩岸人民關係條例》，要求陸配若要從政，必須「放棄中華人民共和國國籍」。但事實上，由於兩岸同屬一中憲法架構，有「主權互不承認」的政治障礙，要陸配放棄對岸「國籍」根本不可能，這也是《兩岸人民關係條例》存在的原因。

他說，無論是前總統陳水扁、馬英九或蔡英文執政時期，都是以《兩岸人民關係條例》而非《國籍法》規範陸配權利，這幾位總統也從未強人所難，要陸配「放棄國籍」才能參政。但冷血的沈伯洋怎麼說？他說陸配拿不到放棄中國籍證明而被剝奪參政權，「那是中國的問題，不是台灣的問題」。

羅智強認為，藍白在立法院為多數，沈伯洋踐踏陸配參政權惡法無法通過，賴清德乾脆跳過修法，直接採用沈伯洋剝奪陸配參政權的論述。有了沈伯洋剝奪陸配的「理論基礎」，民進黨接著展開對參政陸配的大追殺、大清算。南投的前縣議員、花蓮的村長、新北、台北、桃園的里長。許多在台灣生活幾十年、一票一票贏得選舉的陸配，都因為沈伯洋的主張，而被民進黨剝奪公職。

他表示，陸配被歧視，甚至因此斷了在台灣的工作與生路。此外，對於陸委會要求民眾黨不分區立委提名人李貞秀必須「放棄其他國籍」才能出任立委，沈伯洋也立刻落井下石質疑李貞秀：「沒用過中國護照，怎麼來台灣？」事實上，陸籍人士赴台本就不需要使用護照。為了抹黑陸配，沈伯洋什麼鬼話都敢說。沈伯洋被中國大陸通緝，要韓國瑜和立法院保護？

羅智強表示，請問沈伯洋「你追殺陸配時，有沒有想過，誰來保護弱勢的他們？沈伯洋只追殺陸配嗎？何止如此！」他曾接受《自由時報》專訪時說，中共可能威脅在中國做生意或有妻小在中國的人，這類「高風險群」有幾十萬人，「一開始就要管好」，台灣應該要有專門的「作戰中心」來對付第五縱隊。

他說，不只陸配，沈伯洋還直接擴大追殺面，連在中國做生意或有妻小在中國的台灣人也不放過，抹紅這幾十萬人是「高風險群」，還要民進黨設「專門的作戰中心」去監控他們。在沈伯洋的推動下，不只參政陸配被剝奪參政權，已有許多陸配直接被民進黨政府剝奪身分——拆散家庭、迫使骨肉分離。

羅表示，當賴清德要求立法院長韓國瑜保護沈伯洋，而民進黨也提案要立法院保護沈伯洋，這也很好笑，賴總統有軍隊都不能保護沈伯洋了，請問立法院如何保護？他只覺得諷刺、荒謬。沈伯洋清算陸配時，賴清德有沒有以總統身分保護陸配？民進黨要不要提案，譴責賴清德和沈伯洋清算陸配？ 對於民進黨提案要立法院保護沈伯洋，他直接表態：「門都沒有，我絕對反對到底！」

