批法庭直播變事後紀錄片 柯文哲：你們在怕什麼？

台北地方法院今（11）日開庭審理京華城案，程序進入最後言詞辯論階段，今、明兩天進行提示證據，包含前民眾黨主席柯文哲在內的11名被告皆須到庭。柯文哲抵達北院時停下發表談話，強調該案不只是個人清白，更關乎台北市政發展與公務員尊嚴；他還批評，本可透過法庭直播讓大家知道發生何事，但「你們到底在怕什麼？有什麼不敢讓人知道？」

柯文哲表示，今天是台灣司法史上重要的一天，這不僅關係到他個人，也關係到台北市的市政發展，更關係到台北市政府公務員的尊嚴。他認為，司法是國家最後一道防線，它唯一的目的就是維持社會的公平正義，它應當被人民信任。

柯文哲強調，最重要的是，司法不可以變成當權者的統治工具，特別是司法不可以勾結媒體淪為政治打手，變成迫害人民的工具，他相信大罷免大失敗、32比0，台北地檢署的檢察官絕對是重要因素。

柯文哲說，本來今天可以利用法庭直播的機會，讓這個社會眾所矚目的案子，可以向社會大眾公開說明，結果今天這個法庭直播，變成事後紀錄片。他還說：「我內心坦蕩，我希望真相可以水落石出、法庭可以直播，讓大家知道到底發生了什麼事，結果你們到底在怕什麼？你們有什麼不敢讓人家知道。」

柯文哲強調，不過即使如此，今天他還是會在法庭上，為他自己的清白、為公務員的尊嚴、為台灣社會的公平正義奮戰到底。

照片來源：翻攝自柯文哲臉書

