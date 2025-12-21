批無期徒刑不得假釋修法跳票 黃國昌嗆：要多少人罹難 賴清德才滿意？

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠／攝（資料照）

台北市19日發生隨機傷人案，造成包括凶嫌在內4人死亡、11人受傷，外界再度討論死刑存廢議題。民眾黨主席黃國昌今（21日）痛罵，法務部長鄭銘謙去年聲稱會針對無期徒刑不得假釋相關修法在最短時間提出，卻不斷跳票，到底還要有多少人不幸罹難或受傷，賴清德總統才會滿意，鄭銘謙才會醒來？拜託國民黨立委不用再等法務部提出版本，民眾黨支持趕快排審，不用再等法務部。

民眾黨下午舉行「憲政還是亂政」公民論壇，黃國昌於會前接受媒體聯訪，他直言，誰讓台灣實質廢死？不就是這幾位口中捍衛民主憲政的綠色大法官？拿納稅人的錢出國，爽得不得了，賴清德、蔡英文讓他們穩穩坐在大法官位置，有配車、有助理，還可以拿納稅人的錢暢遊歐洲，幾個人讓台灣實質廢死，誰給你們這些權利？現在是變本加厲，另3個大法官在他們眼中，可能也是賴清德所謂的「雜質」。

黃國昌繼續罵，這些大法官不受新法拘束、也不受舊法拘束，憲法法庭愛怎麼幹就怎麼幹，這就是大法官擺出來的態度。

被問到無期徒刑不得假釋修法，黃國昌說，去年大法官實質廢死後，鄭銘謙稱會在最短時間之內提出修正案，結果今年底都快過了，東西在哪？他在立法院司法及法制委員會質詢過N次，各位可以看看鄭的嘴臉，法務部的態度就是還在研議，人民早就等不下去，也沒有必要再等法務部。

黃國昌強調，民眾黨團早就提出修正草案，但為了等法務部，現在的版本躺在那邊，動都不能動，若要繼續往前推進，那就拜託國民黨立委，不要再繼續等法務部，他已公開講很多次，當執政黨選擇擺爛時，在野黨要負責撐起這個國家。

黃國昌砲轟，不斷跳票、辜負人民期待，不是民進黨？去年承諾要把無期徒刑不得假釋修法法案送到立院來的，不是鄭銘謙嗎？一而再再而三跳票，整個台灣社會還要等他們多久？到底還要有多少人不幸罹難或受傷，賴清德總統才會滿意，鄭銘謙才會醒來？到底在混什麼？

黃國昌說，民眾黨團支持趕快排審，不用再等法務部，並批民進黨一天到晚在想怎麼用綠能發大財，怎麼掏空台灣，怎麼繼續搬錢去買沒有辦法到貨的武器，民進黨政府到底在幹嘛？要把台灣帶到什麼地方去？最好是亂到連選舉都沒有辦法舉行、直接沒收選舉，賴清德直接稱帝，是這樣嗎？如果今天立法院三讀通過的法律，賴清德都可以說不算數，他很擔心，下一次選舉時，賴清德說如果民進黨選輸，選舉就不算數，「我一點都不驚訝。」

