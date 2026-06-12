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批無菸城市配套不足 簡舒培：應避免影響既有市政品質 127

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

台北市政府推動無菸城市政策，台北市議員簡舒培今（12）日質疑，西門町無菸示範區自6月上路後，包括衛生局、環保局、民政局、12區公所及商業處等單位均投入稽查工作，造成基層人員需跨區支援、輪值勤務至深夜。她批評，市府在配套措施尚未完善前推動政策，已讓第一線公務人員承受額外負擔。

簡舒培表示，類似情況也將出現在心中山線形公園，在設置負壓式吸菸區後，目前由12區健康服務中心每日分2班派員進行稽查，包含護理人員、行政人員及志工都可能被安排投入相關勤務。

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簡舒培指出，由於健康服務中心人力難以長期負擔禁菸稽查工作，市府本週召開協調會議後，規劃下半年由衛生局、環保局、民政局、捷運局、公園處、停車管理工程處及商業處等7個局處輪流支援。

簡舒培質疑，相關單位原本各有業務職掌，如捷運局負責捷運工程、停管處負責停車管理、公園處負責公園維護、商業處負責商圈發展，如今卻需投入禁菸稽查工作，恐影響原有業務推動。

簡舒培表示，推動無菸城市並非不能討論，但政策執行不應是先提出口號，再由各局處事後補足配套，更不應透過不斷調度各單位人力，將壓力轉嫁給第一線基層公務員。

簡舒培要求台北市政府說明，推動無菸城市政策究竟需要多少人力資源，目前已調度多少局處及公務員投入支援，以及有多少基層人員必須暫時放下原有業務參與相關勤務。

簡舒培認為，市政工作繁雜，需要各局處依照職掌分工合作，才能維持行政運作順暢。她呼籲市府在推動重大政策時，應審慎評估人力與執行成本，避免影響既有市政服務品質。

簡舒培表示，無菸城市政策的推動應建立在完善規劃與配套措施之上，而非透過不斷調度人力因應執行需求。她認為，市府應提出完整的人力配置與執行方案，確保政策推動與基層公務運作之間取得平衡。

對此，台北市政府研究發展考核委員會主任委員殷瑋表示，自己已多次前往現場參與宣導及巡查工作，在台北市議員何孟樺質詢前最近一次是在5月30日，而在簡舒培發表相關臉書貼文前，最近一次則是在6月10日。

殷瑋表示，不確定議員是否曾協助相關宣導工作，但若議員願意一起投入，市府當然非常歡迎。他強調，菸害防制工作需要更多人共同參與，希望大家一起形成菸害防制宣導生態系，共同推動健康城市目標。

照片來源：簡舒培粉專

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