批營養午餐免費、生生喝鮮奶「騙選票」 柯文哲：民粹政治

民眾黨創黨主席柯文哲18日出席「松信夥伴見面會」時，針對台北市長蔣萬安推動的營養午餐免費政策提出批評，甚至直呼這是「民粹政治」，並表示若以鼓勵生育為由，「我也知道你在騙選票，不過還可以接受」。同時，他反對「生生喝鮮奶」政策，並指這會導致小孩吃飯時間混亂。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

蔣萬安推動「生生喝鮮奶」政策，設籍台北市2至12歲學齡兒童可於每週領取1瓶鮮奶，日前更喊出「營養午餐全部免費」。民眾黨18日下午舉辦「2026松信夥伴見面會」，與會者包括柯文哲、黨主席黃國昌、台北市議員張志豪及林珍羽，以及有意挑戰市議員選舉的許甫、吳怡萱等人。

台北市議員林珍羽談及營養午餐免費政策時表示，若蔣萬安願意推動當然樂觀其成，但要考慮能否有好食材、完全沒農藥，這才是家長第一優先在乎的事情。她指出，該政策凸顯蔣市府「對內溝通不良，對外發布有遺憾」問題，因為當蔣萬安發布時，她第一時間詢問教育局長跟社會局長，對方都表達「不知道」，甚至連台北市政府發言人也都不知情，可看出過去柯市府的晨會制度，可讓一個有能力的領導人在會議中布達，使整個府級單位都能曉得政策。

柯文哲。（圖／中天新聞）

柯文哲引用《二十一世紀資本論》的內容指出，「用錢賺錢比用勞力賺錢快」，所以有錢人愈來愈有錢，最後造成貧富懸殊局面，因此有兩個辦法可以解決，一是所得稅要累進稅，有錢人要課比較高的稅，另外則是「社會福利要偏向弱勢」。他認為，營養午餐完全免費卻沒有排富，變成所有人通通都免費，但這違反社會福利偏向弱勢，除非講「是為了應付少子化才有的福利措施」，這種理由才可以接受。

柯文哲說，一般政策要推出時得考慮2件事，第一「誰是受害者」，第二「誰是受益者」，此案顯然沒明顯受害者，且每個人都是受益者，但此時已將社會重新分配機制取消，唯一目的就只是政策引導。他表示，從實務上來看，全台營養午餐若完全免費，通常品質都會變差，因為如果完全不用錢，大家也不會很珍惜，且監督力道也會變弱。

柯文哲強調，結論是營養午餐完全免費基本上就是個民粹政治，倘若說是「為了鼓勵那些人生小孩」、「讓他生小孩負擔比較低」等理由，「好啦！我也知道你在騙選票，不過還可以接受」。不過這條沒有特別意義，因為羊毛出在羊身上，只是政府稅收挪一部分做處理。

柯文哲18日出席民眾黨活動。（圖／翻攝柯文哲臉書）

對於「生生喝鮮奶」政策，柯文哲表示自己堅決反對，還指過去國民黨台北市議員闕枚莎一直和他提此事，但自己都說「我是醫生，你沒辦法說服我」，因為給小孩子10點喝一杯鮮奶，中午12點就吃不太下飯，反而導致亂掉，「一週喝一次也很奇怪，（但）這騙選票非常有用，民粹政治，我也知道，可是沒有實際上的意義。所以政策就是，你也知道那個在騙選票，可是⋯好啦！好啦！要騙就去騙」。

