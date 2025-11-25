批現行財劃法南北失衡， 邱議瑩籲政院放眼20年高雄新機場建設。 圖：邱議瑩辦公室/提供

[Newtalk新聞] 立法委員邱議瑩25日於立法院交通組施政總質詢中，針對藍白修惡財政收支劃分法導致南北發展不均，強調法規制度上將造成南部發展受限，並要求行政院以20年的國家視野推動南部重大建設，包括高雄新國際機場的規劃。

邱議瑩直言，現行財劃法的營利事業營業額統計方式，導致北部永遠占盡便宜。「許多企業總公司登記在台北，例如台電、中油，因此營業額稅收都算在台北，台北永遠分到最多，南部永遠分到最少。」這讓南部在承擔大量工業汙染、空氣污染與公共服務成本的情況下，卻無法獲得相應資源。

她指出，行政院及她個人提出的版本，將分配指標納入土地面積、環境負荷、糧食安全等因素，否則「高雄市土地面積是台北的10倍，但分配資源卻反向」。她認為行政院版財劃法更為合理，「基本建設需求指標」將納土地面積、人口數、工業就業人口數、農林漁牧就業人數、農林漁牧業產值等5指標，使縣市分配更平均，較能反映地方真實需求。

邱議瑩更進一步點出當前最大的矛盾，「許多藍白立委要求行政院中央補助，但又拒絕支持行政院版財劃法，這才是中央財政最大的缺口來源。」呼籲立法院應儘速將行政院版財劃法排入審查，讓資源分配回到公平原則。

在南部建設方面，她提醒行政院必須「向前看20年」，小港機場至2045年將全面飽和，國家必須開始規劃新的國際機場。邱議瑩要求交通部先行重啟南星計畫區的填海造陸工程，以利新機場選址評估。交通部回應，南星計畫填海造陸計畫「會持續推動」，並將要求相關單位加速機場興建評估作業。

邱議瑩表示，不論是財劃法改革或重大交通建設，都不應只看眼前經濟效益，而應以更長遠的國家發展大局為依歸，使南北均衡、國家競爭力得以提升。

