批環評已死，卻又要光電環評並紊亂法律體系
⊙詹順貴
粗暴的光電三法修正案
11月14日立法院三讀通過藍白立委粗暴提出的光電三法修正案，說粗暴，是因為此次修法仍照這屆藍白立委所創惡例，不經委員會（應在衛環委員會）審查，直接逕付二讀，冷凍1個月協商期，便直接三讀，也因而直接顛覆破壞了既有的環評法制體系。當然，本屆藍白立委最粗暴與立法技術最拙劣的，是去年12月20才三讀修正1次的《財政收支劃分法》，於今年11月14日與11月21日首創同一部法律7天內三讀修正二次！
持平而論，隨著過去10年來再生能源的蓬勃發展，光電確實產生一些弊案，但真正引發民怨的關鍵，其實在於土地使用權利的競逐與排擠問題，這些幾乎都發生在濱海地區（新竹、苗栗與雲林到屏東比比皆是）的問題，其情形是原本一直長期租用或無租約但定期支付相當於租金的補償金來使用國有非公有土地進行養殖、插蚵架的漁民，突然面臨所使用的土地要被地方政府或國有財產署收回轉租給光電業者，於是出現較具優勢的光電業者投入原本除漁民外較乏人問津的土地使用權競逐，排擠漁民，造成這些漁民失去原本的經濟來源。
此外，「農電共生」與「漁電共生」，在農用、漁用部分作假虛應故事，也經常備受詬病，並對農業產生排擠。但以上這些情況，是執行面上如何加強監督與要求退場的問題，須由相關法令與契約加以規範，並導入資訊透明與公私協力的監督機制加以解決。
疊加的環評程序無法解決真正的問題
以上才是光電發展所帶來核心癥結問題，也是政府要再往前推動地面型與水面型光電最應積極優先衡平處理的議題。這些癥結問題與出現弊端的緣由，根本都無法藉由疊加環評程序來獲得解決。藍白立委此次大幅增加光電應環評的細項與範圍認定標準的修法，其所高舉的「避免光電持續破壞國土」理由，其實大部分是假議題。
關於光電應否環評問題，首先應以客觀的角度辨識光電案場在施工階段與營運階段各自會帶來影響環境的因子是什麼或有哪些？這些被辨識出來的環境因子影響的範圍如何？影響的程度又如何？其次再依據這些環境因子影響的範圍與程度的大小，來衡酌光電應不應該納入環評項目？如應納入環評，如何依據這些環境因子所可能影響範圍與程度的大小規範位在哪些土地區位與多少面積規模做為應實施環評的門檻？
既有的《環境影響評估法》即夠適用
就既有環評法制體系來看，《環境影響評估法》第5條原本已明定：「下列開發行為對環境有不良影響之虞者，應實施環境影響評估：一、工廠之設立及工業區之開發。二、道路、鐵路、大眾捷運系統、港灣及機場之開發。…十、核能及其他能源之開發及放射性核廢料儲存或處理場所之興建。十一、其他經中央主管機關公告者。前項開發行為應實施環境影響評估者，其認定標準、細目及環境影響評估作業準則，由中央主管機關會商有關機關於本法公布施行後一年內定之，送立法院備查。」
可知《環評法》第5條第1項已以例示方式舉例10款應環評的開發行為類型，但為因應時代日新、科技月異而新興或因應環境現況變化而需增納新的開發行為類型，則概括在第11款授權中央主管機關可以隨時視需要增訂。
至於每一款開發行為類型，如何客觀地依據其對環境可能影響的範圍與程度大小，以及其因所在土地區位種類的不同、基地面積或產能規模的大小等，進一步細分其應否環評的範圍與規模認定標準，無法直接在環評法母法鉅細靡遺訂定，否則，不僅會導致環評法過度肥大臃腫，而且很可能掛一漏萬與難以因應時代進步與環境變化，而隨時可以由中央主管機關彈性檢討調整，因此，當初才會在《環評法》第5條第2項明定授權由中央主管機關會商有關機關訂定，並要求應送立法院備查。
毋庸置疑，光電乃前述《環評法》第5條第1項第10款列舉「其他能源之開發」類型之一，從開發行為類型對可能環境影響的範圍與程度大小來客觀比較，試問涉及空污、水污、破壞原地貌整地開發的工業區（包括科學園區），會大規模徵收整地或鑽地挖洞產生大量廢棄土石方、造成地下水大量流失的高鐵、高速公路、大眾捷運系統興建，乃至核能電廠、火力電廠的興建等開發行為，哪一類型對環境影響的範圍與程度不比光電場嚴重幾十倍、乃至百倍、千倍？這些開發行為類型都沒有從依《環評法》第5條第2項授權訂定的「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」中單獨抽出來直接訂到環評母法裡，為何藍白獨獨將光電設置應否環評的認定標準直接增訂為《環評法》第5條第3項？將光電應環評的認定標準直接提升到法律位階背後的法律邏輯與價值判斷是什麼？筆者自詡相當嫻熟環評法制，卻完全無法理解此種修法方式，看到的只有拙劣地顛覆法律邏輯與粗暴地紊亂了法律體系。
此次在《環評法》第5條第3項增訂如下10款光電需實施環評的細目：
同日也三讀修正通過《發展觀光條例》、《地質法》部分條文，明定國家級風景特定區、經劃定的地質遺跡地質敏感區、山崩與地滑地質敏感區，除經環評審查通過且設置或累積設置面積1公頃以下，以及屋頂型、小規模或作為附屬設施以外，不得設置地面型或水面型太陽光電系統（原本還有《國家公園法》的修正案，臨時撤案）。如此修法，也難怪光電業七大公會齊聲反彈、經濟部發聲明反對，環境部長彭啟明也表示這是全世界最嚴的光電環評門檻。
環團也出現壁壘分明的正反意見
環團之間也出現壁壘分明的兩種意見，不贊同此次修法的環團主要是認為如此修法完全無差別地忽視了不同土地區位原本土地使用人的權利；支持此次修法的環團與媒體，正是最常批評台灣環評已死的環團與媒體，它們或有隱約、或直接撰文嘲諷不支持如此修法的環團。建議關注此議題的社會大眾反而可以冷靜閱讀各自論述，平心靜氣地比較哪方的主張與論述比較值得認同與支持。
要檢視此次大幅加嚴光電環評門檻，還是要回到前述先客觀地找出其會影響環境的因子是什麼或有哪些？這些環境因子對環境可能影響的範圍與程度大小如何？事前的預防與減輕對策、營運期間環境管理方案執行的難易程度如何？再藉以劃出應否環評的認定標準。
光電案場不會有空污，平時維護是用高壓水柱清洗，模組所使用的材質超過90%以上都可回收（後端環境管理須建立確實的回收機制與公開透明且導入公私協力的追蹤監督機制），連水面行所使用浮具的材質也都不會鹽蝕腐化，不至於污染水質，加上光電壽期屆至後可拆卸且工法簡易，鋪設裝置時、營運期間也無須將地面水泥化等特性，其實真正需要環評的區位，除了重要濕地外，參考與台灣地理環境條件相近的日本規範，再進一步納入會因鋪設光電板而伐除林木、灌木或雜草而影響淺山生態與水土保持的山坡地即可（這部分詳細論述可參酌本專欄〈光電的真相與這波造謠詆毀的目的〉一文）。
而需要特別禁止的地面型光電，應該僅限於高山型國家公園、國家森林遊樂區的、野生動物保護區與經公告的地質遺跡區，但以上地區如有停車場，於停車場上加蓋光電板，應與住宿、餐飲設施一同視為屋頂型直接容許；國家風景特定區劃由於設得過於龐雜，且未必都具有環境敏感特性，只要禁止其中的「自然人文生態景觀區」不得設置光電即可（事實上也都有其他法律禁止或限制），其餘風景特定區位根本無需特別規範限制。其他如位於台南的濱海型台江國家公園（用位於重要濕地需環評把關），乃至海洋國家公園未必要全面禁止水面型光電，水庫、魚塭、埤塘等更無須疊加環評程序。
至於此次修法新增應環評的第1款「山崩、地滑地質敏感區位」，其實多此一舉，這些地點投資風險太大，光電業者根本不會有興趣進場，而且會山崩地滑的地點大多位在山坡地；第2款「野生動物重要棲息地」（其實《野生動物保育法》規定的是「野生動物重要棲息環境」，藍白立委連現有法律規定文字都搞錯）、第4款的「沿海地區自然保護區」，皆可依其區位屬性是否為重要濕地或山坡地來認定應否環評，也可對應到其公告劃設的法源依據有無直接禁止或限制來管制；第5款農牧用地已有農業部被稱為「77事變」的政策嚴格禁止與限制，其重點仍如何落實農地共生，不在於應否環評。
第6款「屬於國有或國營公營事業所有的補助或獎勵造林地」不分區位、規模大小一律需環評，著實難以理解，如位於山坡地，以直接適用山坡地的認定標準；如位於平地，則是要不要砍樹種光電的價值取捨與政策考量，疊加環評程序只是徒讓政務官有卸責的藉口，並無實益。至於其他7-10款以裝置容量作為應否環評的認定標準，忽略了科技的進步可能在不久的將來就會大幅提升光電板的能量轉換效率，隨之出現裝置容量大增，但鋪設面積不變或逆向減少的情況，此與核能的核廢料、核安風險，以及火力電廠的燃料使用量、空污排放量勢必隨裝置容量變大與其使用率而增加明顯不同，實屬本末倒置。
是否為了1分的水質風險，卻造成了100分的氣候災難？
台灣再生能源推動聯盟高如萍理事長面對這波光電修法爭議，語重心長地表示：「環保不應該是『單題』考試（只考水質），而是『綜合』測驗（要考水質、也要考減碳、空污和國安），不只低頭看水庫，也要抬頭看看我們冬天的空氣污染，望遠看一下氣候變遷，想一下國家能源安全。環團朋友和綠能推動者不該是對立的，我們應該共同學習如何計算『總體環境效益』。如果為了保護1分的水質風險，卻造成了100分的氣候災難，那不是我們想要的結果。」這段話也值得社會大眾一起來細細思索，願共勉之。
作者是因為喜歡大自然與賞鳥，而把法律用到保護環境與土地上，卻滿身不合時宜的律師。
看更多思想坦克文章
不管是否重擁核能，再生能源不可拋
高市早苗逆襲：戰略清晰，責任才會清晰
其他人也在看
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 20 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」 專家：入冬腳步近了
明（28）日受東北季風影響，再加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，不過週六（29）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，氣象署指出，下週一（12/1）起至下週四東北季風再增強，溫度稍降。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預期下週二晚上開始南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
一週3波東北季風南下！明晨低溫下探14度 降溫趨勢一圖看
[Newtalk新聞] 受到3波東北季風和天琴颱風外圍環流影響，今(27)日降雨明顯，氣象署指出，第一波在今日報到，迎風面轉濕涼，明(28)天雲系減少轉乾，但持續低溫，明天和後(29)天清晨中部以北、東北部低溫下探14度，預計週末回溫；30日晚間第二波東北季風增強，持續至12月1、2日，後續東北風減弱不明顯；12月3、4日第三波東北季風接力南下，北部和東半部再轉濕冷。 氣象署指出，今明兩天受東北季風影響，加上南邊颱風外圍水氣，有中高層雲系通過，迎風面轉濕涼；明天雲系減少，隨高壓東移出海帶來乾冷空氣，清晨低溫會比今天再降1到2度，明天和後天清晨中部以北、東北部低溫14到16度，白天20到23度。 週末東北季風減弱，白天氣溫可到25到28度，日夜溫差大，不過30日晚間第二波東北季風增強，持續至12月1、2日北部和東半部轉濕涼，後續東北風減弱不明顯，北台灣白天氣溫下降23度上下，整天偏涼；第三波東北季風在12月3、4日接力南下，迎風面地區和東半部有零星降雨。 另外，位於南海的天琴颱風今天上午8點位置距離鵝鑾鼻西南方1200公里海面上，今天到30日會在南海以緩慢速度滯留打轉，30日到12月1、新頭殼 ・ 16 小時前
強冷空氣下週殺到「強度探冷氣團」 日夜溫差達10度
近期東北季風為北台灣帶來有感濕冷，類似天氣將持續到本週末，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，12月起將有1波冷空氣南下，強度上看大陸冷氣團等級，可能出現今冬最有感降溫。中天新聞網 ・ 15 小時前
明起晴朗至週末！下週新一波東北季風報到 轉濕冷時間曝
氣象署表示，今日桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨，北部降雨機率比較高的時段在上半天，下半天降雨機率會降低。溫度方面，各地早晚偏涼，低溫約16至19度，北部及宜蘭、...CTWANT ・ 23 小時前
颱風水氣今晚移入！3地區雨下到明天 週末輻射冷卻低溫探13度
氣象署表示，週五（28日）持續受東北季風影響，水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。週六、下週日（29日、30日）東北季風減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。下週一（12月1日）東北風稍增強，但水氣偏少，僅基隆北海岸、東半部地...CTWANT ・ 1 天前
東北季風一波接一波南下！氣象專家：11/29低溫下探12度
明（27）日另一波東北季風南下，大台北、東半部及恆春半島可能有短暫陣雨機會。周五至周日（28至30日）轉乾，部分地區低溫下探12度。氣象專家吳聖宇指出，下周東北季風一波接一波南下影響台灣，但強度還不太強，目前尚未有大陸冷氣團南下的明確訊號，應持續觀察。中天新聞網 ・ 1 天前
冷空氣連兩波！東北季風接力襲台 北台灣週三開始又濕又冷
氣象署表示，隨著東北季風逐漸減弱，週末天氣好轉，各地多雲到晴，可見陽光，僅恆春半島仍有局部短暫雨；週日則需留意基隆北海岸與中部以北山區有短暫降雨機會。不過，下週一（12月2日）起，另一波東北季風南下，氣溫再度下滑。氣象署指出，北部地區高溫將由週末的27至28度降...CTWANT ・ 11 小時前
空品拉警報！全台31測站亮橘燈 「這些縣市」特別慘：快戴口罩
近來東北季風增強，環境部今（26日）表示，東北季風可能挾帶境外污染物，影響台灣及離島的空氣品質，尤以彰化、台東及雲嘉南地區易出現揚塵現象。根據環境部空氣品質監測網，截至上午11時，已有31個測站空品達橘色提醒等級，多位於南部地區，提醒民眾盡量減少外出，敏感族群或老、幼等抵抗力較弱者，應戴口罩防護。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
今最低溫只剩10度！回暖時間曝光 下週東北季風恐再發威
受到東北季風影響，今（27）日清晨各地溫度仍偏低，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今明兩天仍受到東北季風影響，整體氣溫變化不大，到了週末東北季風減弱，各地氣溫將回升，北部及東部高溫上看26度。下週天氣主要還是要看東北季風強弱變化。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
冷空氣何時減弱？氣象署揭回暖時間點
[NOWnews今日新聞]中央氣象署表示，今（28）日受東北季風影響，中部以北早晚低溫15度，周六（11月29日）清晨在輻射冷卻作用影響，低溫降至14度；周六白天開始回溫，北部可達27至28度，全台晴...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
冷空氣急襲北台！今晚水氣增多 北東轉雨迎來濕涼天氣
（記者許皓庭／綜合報導）今（26）日清晨在東北季風增強之下，北台灣各地氣溫明顯下降，多處低溫落在14至16度， […]引新聞 ・ 1 天前
「東北季風＋天琴颱風」水氣影響！3區明顯降雨 未來一週天氣一圖看
[Newtalk新聞] 台灣持續受到東北季風影響，氣象署指出，今(26)日入夜至明(27)日白天，因台灣南方的輕度颱風「天琴」影響，水氣稍有增加，桃園以北、東半部及恆春半島有較明顯降雨出現，但明晚開始轉乾冷，週末白天氣溫將再度回升；但下週還有下一波東北季風增強，且可能持續影響到下週末，各地夜間清晨氣溫約18至21度左右。 氣象署指出，台灣持續受到東北季風影響，今日入夜至明日整日，因台灣南方的輕度颱風「天琴」影響，水氣稍有增加，北部、東半部、恆春半島、南部地區、中部山區降雨機率提高，尤其桃園以北、東半部、恆春半島降雨較明顯，有局部短暫雨，預計明晚降雨趨緩，週末東北季風減弱，各地維持多雲到晴的天氣。 另外，今晚至明晨的氣溫不會比今日清晨低，大約落在19至20度上下，明白天有一波冷空氣影響，北部地區約20至22度，中南部、台東地區約23至25度，這波冷空氣預計持續到28日；週末東北季風減弱，各地維持多雲到晴的天氣，且白天氣溫回升，各地有24至28度，感受明顯變暖，早晚仍涼，但東半部、恆春半島有零星降雨。 下週起將會有另一波東北季風增強，且可能持續影響到下週末，各地夜間清晨氣溫約18至21度左新頭殼 ・ 1 天前
入夜水氣增明東北季風增強桃園以北防短暫雨 周五低溫下探13℃
中央氣象署表示，今天入夜水氣增多，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，預計持續至明晚，明天另一波東北季風增強，竹苗、南部地區及中部山區有零星短暫雨，降雨持續至晚間趨緩。預估周五（28日）、周六（29日）平地低溫下探至攝氏15度，局部空曠地區因輻射冷卻影響，可能會再低2度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
清晨最低溫10.5度！今水氣增加、早晚偏涼 周末白天氣溫回升
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏10.5度。氣象署表示，今天（27日）受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，台東縣大雨特報，北部降雨機率比較高的時段在上半天，下半天降雨機率會降低，各地早晚偏涼，明天天氣如何？氣象署指出，明天（28日）持續受東北季風影響，北部及宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣減少，各地大多為多雲到晴，周六、周日（29日、30日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼，空曠地區、河谷有輻射冷卻影響，尤其周六西半部日夜溫差較大。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 23 小時前
天氣轉冷野生烏魚報到! 興達港"養殖烏魚卵"先搶市
南部中心／林樹銘、陳姵妡 高雄報導東北季風一波接一波南下影響台灣，野生烏魚群陸續來報到了，不過，在此同時，興達港漁市場已經就有上千尾養殖烏魚，堆成小山，忙著取卵，養殖烏魚的卵碩大肥美，業者透露，今年養殖烏魚產量持平，不過，野生烏魚抓到的數量增加，預計是個豐收年。又到烏魚產季，興達港漁市場有上千尾養殖烏魚，堆成小山，漁民忙著取卵。（圖／民視新聞）上千尾新鮮的養殖烏魚，躺在興達港漁市場，滿地烏魚堆成小山，工作人員正忙著處理。近日寒流來襲，氣溫驟降，烏魚卵肥美碩大，許多人員一早就開始在處理這些新鮮烏魚，剖出金黃肥美的烏魚子，和寶特瓶一樣大，所有漁民圍成一圈，動作俐落，手速又快，要分工合作取出烏魚子，不只養殖烏魚量產，野生烏魚今年產量也很不錯。烏魚子業者郭先生：「野生不一定有時候來很多，有時候也好幾年都抓不到，不過依照今年的天氣，這種氣氛這種溫度，可能今年我們海抓的量比較多，野生的量會比較多。」一排排的烏魚卵，黃澄澄的堆疊在籃子中，準備進行後續曬乾作業。（圖／民視新聞）一排排的烏魚卵，黃澄澄的堆疊在籃子中，準備進行後續曬乾作業，再進行拍賣，每年冬至前後，東北季風帶來的冷海水，使烏魚自中國沿岸隨寒流一路南下，是野生烏魚繁殖、洄游時節，今年似乎現蹤的比較早，也明顯產量大增。烏魚子業者郭先生：「今年養殖的量比較少，野生的可能量比較多，價格還沒有很穩定，要是量多價格就會比較低。」根據資料，洄游烏魚，適合水溫攝氏18.5至22度，通常是12月中旬移動至嘉義布袋以北，隔年1月接連抵達高雄沿海，漁民希望今年不管是養殖或是野生，都是品質好又能大豐收。原文出處：天氣轉冷野生烏魚報到！ 高雄興達港「養殖烏魚卵」先搶市 更多民視新聞報導全運會「英雄宴」 雲林在地食材35道美饌迎賓豬肉回歸! 鹿港"鹿溪宴"菜色曝光 香酥卜肉首入菜「小雪」暖如夏飆30°C！專家曝「這天」全台急凍民視影音 ・ 1 天前
一分鐘報天氣 / 週四 (11/27) 天琴颱風南海活動無影響，外圍高空雲系北上帶水氣
明天天氣如何？ 週四(27日)另一波東北季風南下，配合中高層短波槽東移，台灣東南方、東方海域才會有比較明顯的雲雨帶形成，但是大致也是往東遠離，對台灣陸地天氣的影響有限，預估僅有大台北、東半部及恆春半島可能有短暫陣雨機會，中南部仍是維持雲量偏多的天氣型態。到了後天週五(28日)台灣以東海域的雲雨帶逐漸往東離開，台灣附近又會受到東北季風較乾空氣影響，除了迎風面地區雲量仍較多之外，其他大部分地區都將恢復多雲或有陽光的天氣型態。 週四(27日)白天另一波東北季風南下，加上各地雲量偏多、迎風面局部有雨的情況下，苗栗以北到宜蘭高溫只有19-21度，中南部及花東地區高溫也只有22-24度之間，明顯較為偏涼，週四晚到週五(28日)清晨在中北部、東北部都市地區低溫15-17度，空曠地區可能再度降到12-14度之間，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區可能降到15-17度之間。後天週五(28日)東北季風持續影響，但白天雲量逐漸減少，有些地方陽光露臉，各地高溫略有回升不過幅度有限，北部、東北部高溫20-22度，中南部及花東地區高溫則是在23-26度左右，夜晚到週六(29日)清晨要注意雲量減少後的局部輻射冷卻低溫，中北部、東北部都市地區低溫14-16度，空曠地區可能降到12度上下，南部及花東都市地區低溫18-20度，空曠地區可能降到17度上下。 週末期間(29-30日)東北季風減弱、風向轉較偏東風，水氣也少，迎風面地區雲量較多，其他地方則是多雲到晴天氣，適合安排出遊。各地白天高溫逐漸回升，北部、東北部高溫會逐漸回升到24-26度，中部及花東回升到26-28度，南部高溫可能到29-30度，但是夜晚清晨溫度仍較低，中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻低溫發生的可能性，預期最低溫仍有機會降到15度以下，日夜溫差變化會比較明顯，早出晚歸的朋友要特別注意，並且留意身體健康。 展望下週目前來看東北季風仍將一波一波南下影響台灣，不過強度似乎都還是不太強，大致都還在東北季風等級，尚未有明確的大陸冷氣團南下預測，每一波東北季風持續的時間也都不長，因此在北台灣的溫度起伏變化可能會比較明，其他地方則是日夜溫差變化可能會蠻大，都要持續注意。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前