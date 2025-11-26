批用投書宣布國家重大政策損害國格 鄭麗文：賴清德你在玩火啊

鄭麗文質疑，難道我方跟美方沒有正式管道嗎？要用投書的方式宣布國家如此重大政策，是史上第一遭，這背後顯然有非常重大決策失誤，嚴重損害國家國格，跟元首應該要有的格局。（圖／周志龍攝）

賴清德總統今（26）日召開記者會，宣布國防部已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算的規劃，預計在2026至2033年，投入1兆2,500億元的經費。更表示，在中國所有併吞臺灣的劇本當中，最具威脅的不是武力，而是「放棄」。有一些人在中國的統戰攻勢下，甚至把堅持民主、擁有自由都視為對中國的挑釁，錯以為只要臺灣人願意「割捨一些自由」、「犧牲一些主權」，屈辱地接受「民主臺灣」變成「中國臺灣」就可以換取「和平」。對此，國民黨主席鄭麗文今日直言，「賴總統，您在玩火啊」，在賴清德一番談話，不但讓台海變成火藥庫，還把台灣變成兵工廠，不只投資戰爭，連台灣未來所有的經濟產業發展都要建立在戰爭之上嗎？這是我們所認識的台灣嗎？這是中華民國的價值嗎？

美國華盛頓郵報25日刊登賴清德的投書，其中提到，我政府會持續提升國防投資，並將於近期提出史無前例的400億美元特別預算案，以強調捍衛臺灣民主的承諾。除了要投資國防產業，發展尖端科技，加速打造「臺灣之盾」，建構分層防禦，有效攔截解放軍飛彈、火箭、無人機及戰機威脅的防空系統，同時也將深化與理念相近國家合作，以強化印太區域的共同嚇阻架構。不僅如此，也會擴展國內外各項協調工作，提升政府、軍隊及公民團體之間的合作，以提高社會全體在面對人為及自然災害的應變能力。總統強調，「實力帶來和平」是臺美共同信念，臺灣將以穩健與果決的行動守護國家主權與民主自由。

對此，鄭麗文於中常會前致詞時表示，賴總統所說的軍事特別預算高達1.25兆元台幣，而今年度的國防預算高達9495億元，這就要舉債2000多億元，另外有兩項特別預算要舉債1008億元，所以說光是今年度的舉債規模就突破5000億元，已經遠遠超過法定舉債上限，這不僅有違財政紀律，更對其他類別預算有嚴重排擠作用，「難道賴總統跟國安團隊都沒有任何考量嗎？如何能夠永續維持世代正義，來支持龐大的國防支出？賴清德沒有說明也沒有提出可行的方案」。

鄭麗文批評，堂堂中華民國的元首對於如此重大的國家政策，竟然沒有向全民報告，沒有跟國會說明，不經專業討論，沒有針對可行性進行評估，就直接投書外國媒體，這項投書顯然不是向台灣主人報告，如此自貶身價、自毀國格令人難以接受。請問中華民國還是民主國家嗎？不用經過國會嗎？難道國會形同虛設嗎？應該要有的民主程序全被跳過。

鄭麗文說，另外讓她更擔憂的是，難道跟美方沒有正式管道嗎？要用投書的方式宣布國家如此重大政策，是史上第一遭，這背後顯然有非常重大決策失誤，嚴重損害國家國格，跟元首應該要有的格局。

鄭麗文再說，最後更讓她憂心忡忡的是，賴清德在記者會所做的重大宣示，「賴總統，您在玩火啊」，在大罷免之後，賴清德陷入了內憂外患，嚴重的政治領導危機，相信國人殷切盼望賴清德調整腳步，重新反省上任一年多來的作為。但是大家沒有看到，反而看到用更加激進、危險的手法，將國家安全、2300萬人的幸福推到懸崖邊，面臨重大危機。

鄭麗文強調，重提兩國論、向台獨邁進，這絕對不是2300萬台灣人樂見的，也絕對不是區域乃至國際社會樂見。

最後，鄭麗文誠摯的呼籲，千萬不要成為麻煩的製造者，在賴清德一番談話，不但讓台海變成火藥庫，還把台灣變成兵工廠，不只投資戰爭，連台灣未來所有的經濟產業發展都要建立在戰爭之上嗎？這是我們所認識的台灣嗎？這是中華民國的價值嗎？

鄭麗文強調，身為國會第一大黨、台灣最大在野黨，還是希望賴清德總統要三思，希望國際社會能夠理解台灣人民愛好和平，堅定和平的重大意願，要遠離戰火、要避免戰爭，甚至要積極地成為和平締造者、成為區域和平穩定的重要堅實。鄭麗文再次表達國民黨的立場，也希望賴清德三思，希望他能夠懸崖勒馬。

