批發投資結合假投資手法 新型詐騙模式浮現

近期出現詐騙集團結合「假投資」與「線上批發」的複合型手法，透過社群平台刊登看似商品銷售兼投資的廣告，吸引民眾點擊連結並加入陌生的 LINE 群組，進而詐取金錢與個人資料，刑事警察局指出，此類「批發投資型詐騙」常以「保證獲利」、「只需支付成本金」、「批發投資即可賺錢」等話術，誘使被害人一步步落入陷阱。

刑事警察局表示，北部一名鍾姓女子今年11月在Facebook看到一則標榜「商品銷售兼投資」的廣告，好奇點擊後加入一名自稱從事女裝批發的LINE帳號，對方隨即邀請她進入另一個投資 LINE 群組，並要求提供姓名、電話、住址及銀行帳戶等個人資料，隨後，又安排一名自稱「特助」的客服人員與她聯繫，以專業投資顧問的身分介紹所謂的「批發投資」操作方式。

詐騙者提供一個投資網站連結，指示她註冊帳號並進行「線上批發投資」，宣稱只要選擇商品並支付「成本金」即可獲利，受害者依指示陸續匯款4次，金額合計新臺幣3萬餘元，期間平台還回饋一筆5,000元利潤，讓她誤以為投資確實有收益，然而，當她要提領款項時卻發現帳號無法登入，向對方反映後，又被要求加入另一名客服的 LINE，對方聲稱帳號出現異常，需再支付費用才能解鎖，受害者此時才察覺異狀，隨即報警處理。

警方指出，「投資批發詐騙」多透過 Facebook、Instagram 或 Threads 投放廣告，內容常以批發投資、自動化收益、專人帶單等關鍵字吸引民眾加入 LINE，後續再透過假網站、假客服進行操作，提供看似可登入、可查詢數據的投資平台，要求被害人支付成本金，並以小額回饋製造獲利假象，最終再以帳號異常、需驗證或解鎖等理由要求追加匯款，直到被害人無法提款或遭對方封鎖，才發現受騙。

刑事局提醒，合法投資不會要求將資金匯入私人帳戶或不明來源的帳號，凡是要求先匯款才能投資的網站皆屬高風險，同時，民眾切勿隨意提供銀行帳戶、身分證影本、簡訊 OTP 驗證碼等敏感資料，如遇疑似投資詐騙情形，應立即停止匯款，保留對話紀錄、匯款證明及相關截圖，並撥打 165 反詐騙專線或至就近派出所報案。