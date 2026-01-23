批發業114年全年營業額14兆718億元 年增8.7%

美國總統川普取消歐洲關稅帶動，再加上數據顯示經濟仍具韌性，資金回流科技與風險性資產，帶動美股四大指數全面走揚，道瓊上漲0.63%、標普500指數漲0.55%、那斯達克漲0.91%、費城半導體指數漲0.16%。科技巨頭延續多頭氣氛，特斯拉受自駕計程車題材推升走揚4.15%，Meta也在華爾街研究報告力挺下大漲5.66%，輝達則再度受惠「AI基礎建設長線趨勢」論述支撐，小漲0.91%；台積電ADR也同步走揚0.38%，半導體族群維持穩健偏多格局。亞股方面普遍走揚，日股上漲0.29%，韓股走強，盤中再度突破5千點，尾盤漲幅收斂，但仍守住歷史高位，收漲37.54點；港股走強、上證指數也收漲，市場延續偏多氛圍。 回到台股，今（23）日早盤一度站上32,042.44點再寫新高，終場上漲215.43點、收31,961.51點續創收盤新高，成交金額7,959.09億元，周線收連五紅；權王台積電(2330)上漲10元穩盤撐場，電子股仍是主攻方向，千金股則由聯發科(2454)亮燈領軍增添人氣，機器人與低軌衛星等族群輪動接棒，帶動盤面買氣延續，推升大盤續守高檔震盪格局。

Yahoo財經編輯室 ・ 4 小時前 ・ 8 則留言