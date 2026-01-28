批白營軍購條例100%山寨貨！鍾年晃諷陳智菡：把海馬斯當愛馬仕？

政治中心／劉宇鈞報導

鍾年晃說，黃國昌去了一趟美國後，都講一些超級大外行的話。（圖／新台灣加油）

民眾黨立院黨團自提軍購版本，但內容卻被抓包抄行政院版，且還有漏字，引發批評。媒體人鍾年晃今（28）日說，民眾黨版本就是100%不折不扣的山寨貨；他也提到民眾黨立院黨團主任陳智菡的爭議言論狠酸，難道是把海馬斯當成愛馬仕？

鍾年晃在三立政論節目《新台灣加油》表示，民眾黨不要「不會裝懂」，不要自以為可以提出媲美國防部、行政院版本，那是不可能的事，因為全世界國家都一樣，只有執政黨才有辦法知道現在的國防需求，以及找未來的國防規畫，其他人不可能知道，因為很多都是國防機密，「怎麼可能會讓你知道」。

鍾年晃直言，民眾黨昨日很有趣，可能覺得是一種停損，因為那個版本提出來被大家笑到不行，所以昨日程序委員會乾脆當做這件事沒發生、也不要付委了，要不然劉書彬是程序委員會的委員，劉應該提禮拜五院會要列入報告事項。

鍾年晃也說，大家可以想看看，人之常情，今天假設女生買了一個很漂亮的包包，當然要提出去跟朋友顯擺一下，哪有說藏在家裡，除非買的是山寨貨、怕被認出來，民眾黨那個就是100%不折不扣的山寨貨，民眾黨連條文草案第一條都抄行政院的，只把台灣之盾跟非紅供應鏈兩行刪掉而已，其他都抄得一模一樣。

鍾年晃強調，民眾黨抄作業也就算了，被抓到要承認，結果民眾黨還不承認，然後黃國昌去了一趟美國之後，都講一些五四三、超級大外行的話，就像陳智菡被抓出來，陳當時回來的時候上節目稱連美國人覺得很奇怪、買那麼多海馬斯幹什麼，結果民眾黨的版本卻一模一樣，「你是不是把海馬斯當成愛馬仕？想買82個愛馬仕包嗎？」。

