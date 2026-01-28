批白版軍購缺戰略又違程序 張惇涵撂重話：民眾黨恐卡死台美軍購

行政院秘書長張惇涵批民眾黨軍購條例缺戰略又違程序，更撂重話指民眾黨恐卡死台美軍購。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院這屆會期即將於本週五結束，但115年中央政府總預算案、政院版1.25兆國防特別條例仍持續遭到國民黨、民眾黨阻擋，至今無法付委審查。對此，行政院秘書長張惇涵今（28）日表示，「術業有專攻」希望在野黨若真心支持國軍，就不要以侮辱國軍的說法，來推動自身版本的軍購特別條例。無論是總預算或軍購特別條例，如今已是本會期最後兩天，卻仍然「過門不入」，令人感到相當遺憾與不解。

立法院內政、司法及法制委員會今日召開聯席會議，審查「行政院函送中央選舉委員會委員提名名單」，行政院秘書長張惇涵列席並於會前接受媒體聯訪。

張惇涵首先指出，目前國發會主委龔明鑫正於美國華府，參與台美「21世紀貿易倡議」相關會議，美國國務院稍早也已發表聲明，指出台美在本次談判過程中，將發表所謂「先行性」（First-stage）的聯合宣言，美方同時強調，台美之間將進一步加強無人機供應鏈的合作。

不過，張惇涵直言，令人遺憾的是，近期看到民眾黨立法院黨團所提出的軍購特別條例版本，在內容上將台灣整體的戰略構想寫得不夠完整，甚至把「非紅供應鏈」以及台灣軍事產業自主化排除在外，這樣的作法不利於台灣強化國防，也不利於提升自主防衛能力。

他進一步指出，在程序面上，民眾黨團版本中所提到的內容，無論是國防部或美國國防部相關的五項軍購案，過去都已公開、清楚說明，而目前仍有四項軍購案正依照美方後續程序，持續在國務院與國會進行中。如果依照民眾黨團的版本，接下來這四項軍購案要如何執行，將會出現重大疑問，這也明顯違反台美之間長期以來軍購運作的程序與慣例。

張惇涵強調，從實質面來看，民眾黨團版本缺乏戰略構想、缺乏建軍規劃，也缺乏非紅供應鏈；從程序面來看，同樣不符合台美軍購的既有程序與慣例，勢必使台美在處理軍購案時產生阻礙。

針對無人機議題，張惇涵也澄清，民眾黨所聲稱「在烏克蘭比較失敗的無人機機型」，並非此次台灣向美國所採購的無人機機型，希望相關討論能回到正確資訊基礎上。

張惇涵呼籲朝野黨團，若真心支持台灣國防、強化自我防衛能力，就應在正確資訊下理性討論，儘速將軍購特別條例付委審查，一項一項理性討論，真心為國家共同努力。

對於在野黨質疑關稅談判及軍購案，張惇涵回應，國防軍事是一項高度專業的領域，台美軍購必須經過非常嚴謹的程序，從我方的建軍構想、戰略規劃，到美國印太司令部、AIT及相關單位的共同構想，台灣的安全不僅關乎自身，也關係到區域和平與印太安全。

他指出，「術業有專攻」希望在野黨若真心支持國軍，就不要以侮辱國軍的說法，來推動自身版本的軍購特別條例。若在野黨要自行提出版本，最快的方式就是與行政院版軍購特別條例併案審查，而非一而再、再而三，已經十次將軍購特別條例擋在程序委員會之外。

張惇涵最後表示，無論是總預算或軍購特別條例，如今已是本會期最後兩天，卻仍然「過門不入」，令人感到相當遺憾與不解。

