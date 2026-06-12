批監察院成為政治打手、洗白工具 蔣萬安：沒讓人民幸福應該廢除！

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台北市長蔣萬安受南投縣長許淑華之邀，12日赴南投參加巧克力咖啡節宣傳活動，一進場受到縣府員工及民眾熱烈歡迎。他除了一早搭高鐵南下，也在臉書上對總統府昨（11日）公布29位監察委員名單表達不滿，活動上他直言監察院不但對民眾關心的議題閃躲，還成為政黨惡鬥、政治人物洗白的工作，重申監察院沒讓人民幸福應該廢除。

蔣萬安認為，現在不是討論個別人選適不適合，而是監察院存廢的問題。這段期間台灣民眾不只沒看到監察院積極功能，而是對民眾關心的議題閃躲、輕輕放下，甚至成為政黨惡鬥、攻擊的手段，或是幫某些政治人物洗白的工具。

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他指出包括疫情期間疫苗採購爭議，小吃店、五金行可以標到國防部軍購案，臺灣缺蛋時農業部委託超思公司高價進口雞蛋的弊案，「我們看到監察院完全沒有讓人民可以幸福的作為， 我認為爾俸爾祿，民脂民膏，應該廢除監察院。」

蔣萬安直指民進黨從以前到現在都主張廢除監察院，他建議國民黨團、民眾黨團在立法院否決29位監委名單人選，先凍結監察院運作，爭取朝野之間對於修憲廢除監察院的共識。

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