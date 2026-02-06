批眷改條例修法違反平等原則 行政院不副署

立法院日前三讀修正《國軍老舊眷村改建條例》，對此，行政院長卓榮泰今天宣布 不予副署。（圖／行政院提供）

立法院1月16日三讀修訂《國軍老舊眷村改建條例》，行政院長卓榮泰今天（6日）上午受訪表示，這完全針對特定個案所為的修法的動作，明顯違反平等原則，不僅無視司法判決，也對國軍老舊眷村改建基金財務造成負擔，並侵犯行政權，因此他決定不予副署。

卓榮泰指出，立法院這次針對《國軍老舊眷村改建條例》的修正，是完全針對一個特定個案所為的修法動作，明顯違反了平等原則，更無視於已經確定的司法判決，同時對國軍老舊眷村改建基金財務也造成負擔。嚴重的是，侵犯行政院依照憲法形成施政計畫，而且編列跟提出預算的專屬權。

廣告 廣告

卓榮泰說，爲了捍衛憲法的平等原則跟權力分立原則，他基於憲法賦予行政院院長的副署權，所以對於這次的《國軍老舊眷村改建條例》的修正，他決定不予副署。

行政院發言人李慧芝補充說明，由於此案實際上只適用在某眷村，是典型針對特定案件所進行的個案立法，不僅無視個案早已經過司法判決敗訴確定，更悖離司法院釋字第793號解釋所示的「個案立法禁止原則」；且修法結果將增加老舊眷村改建基金財務負擔，使國家福利資源無法公平分配，明顯違反憲法平等原則。

李慧芝說，除此之外，立法院此次修法更侵害行政院依憲法形成施政計畫，以及編制並提出預算的專屬權，因此卓榮泰已基於憲法賦予行政院院長之副署權，決定就本次修正條文不予副署，以捍衛憲法平等原則及權力分立原則。



回到原文

更多鏡報報導

「眷改條例」三讀放寬老舊眷村定義！綠批特權弊案 藍喊還眷戶公道

李貞秀國籍爭議未解 卓榮泰：一切依國籍法標準來認定

李貞秀國籍爭議延燒！黃國昌批：民進黨政府踐踏民主法治 才是台灣最大危機

具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄