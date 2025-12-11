批禁用小紅書是「民禁擋」 國台辦發言人遭台灣記者嗆爆！結巴畫面曝光

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

台灣政府因小紅書涉及詐騙、資安檢測不合格，依《詐欺危害防制條例》下令限制接取一年。內政部長劉世芳表示，此舉為強化資安、阻詐所需，也符合國際作法。中國國台辦昨（10）日對此重砲批評，還稱民進黨是「民禁擋」。不過，記者會上台灣記者一句「那中國是否會開放臉書？」，讓國台辦發言人陳斌華當場語塞、顧左右而言他。

中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日對台灣政府對小紅書的封禁措施重砲批評，還稱民進黨是「民禁擋」。（翻攝YouTube 台海時刻）

針對台灣政府對小紅書的封禁措施，在10日的國台辦例行記者會上，陳斌華強調，民進黨以「反詐騙」為理由封鎖平台，實際上是「反民主」，損害台灣民眾的知情權與自由，更影響依靠小紅書獲利的民眾生計。「從封殺中國的購物與影音平台，再到封鎖中國社交平台，民進黨已徹底淪為與百姓作對的『民禁擋』」，甚至批評「凡是台灣民眾習慣使用、青年喜愛的應用程式，民進黨就非禁不可、非擋不可」。

廣告 廣告

然而，記者會進入提問環節後，氣氛急轉直下。《中央社》記者提問：「您剛才評論台灣以資安、詐騙為由禁止小紅書是『反民主』，那我想請教，中國方面的一般民眾也必須透過翻牆才能使用臉書、X平台，您對此有何看法？既然許多中國機構已開始在臉書等平台設立帳號，中方是否有考慮開放讓一般民眾也能使用臉書？」

面對這個問題，陳斌華明顯愣住，先是結巴，接著避重就輕地表示「民進黨當局所用的理由在島內根本難以服眾」、「我們支持⋯在依法依規的情況下使用各類平台」，並未正面回答問題。該段畫面隨即在網上瘋傳，粉專「Mr.柯學先生」大讚中央社記者也太帥，網友們也紛紛留言：「自己封那麼多平台有什麼理由？」「每句話都在打自己的臉」「直接結巴太明顯」「問到沒準備的題目就亂了套」。

更多FTNN新聞網報導

海底撈變海底尿...中國2屁孩「站桌朝火鍋撒尿」慘了！ 父母判賠938萬元

13架中俄戰鬥機環繞日本領土 小泉進次郎批：明顯示威

南韓入境卡將台灣列入中國 外交部促速改：關係不對等處將研擬對策

