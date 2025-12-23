批租賃三法「干預自由市場」 北市租服公會：反可能讓房東年年調漲

政府推動租賃三法，台北市租服公會認為過度干預市場機制。資料照。廖瑞祥攝



政府近期推動租賃三法，引起爭議。台北租服公會今（12/23）直指，修法反而可能讓房東年年調漲房租，呼籲政府不宜過度干預市場機制，並把重點放在解決租霸、公證法與強制執行兩大問題上。

內政部日前提出「租賃專法修法四大方向」，包括租期保障最短3年、限制租金漲幅、禁止房東阻擋遷戶籍及申請租金補貼，以及提供免費法律扶助處理租屋糾紛。其中，租約綁3年可1年1續，未繳租金不受其保障，租金漲幅不得超過當月房租指數年增率。

台北市租賃住宅服務商業同業公會（台北租服公會）今舉辦年終記者會，林政緯指出，限制租金漲幅，可能讓房東或包租業者，為避免之後無法一次調漲，乾脆連年攀漲，直接漲到規定極限，反而不利租金穩定發展。

林政緯點出，強制保障3年租期並另設罰則，已經違反契約公平原則，沒有道理，應該回歸契約的違約金處理。

林政緯再指，若房客經常延遲繳租，甚至長達1、2個月，為何給予3年保障？又或房客三更半夜唱歌擾鄰，房東為什麼不能解約？他認為，解決租霸問題才應是修法重點。

該公會副理事長陳宏長也表示，對於惡意欠租、霸佔房屋的租客，房東及包租業者要花費大量的時間與金錢訴訟，承受巨大損失，呼籲朝野強化租約公證效力、簡化訴訟流程，一方面保障房東權益，另一方面也能讓有需求的優良房客有房源可租。

