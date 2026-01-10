批立法草率！翁達瑞嗆陳昭姿漠視代孕爭議：人文與法律素養嚴重不足

記者楊士誼／台北報導

立院修人工生殖法，其中藍白兩黨推出的「代理孕母」爭議日益延燒，旅美教授翁達瑞今（10）日分析，陳昭姿的法案對待運報酬、責任歸屬、親子人倫等不置一詞，根據常識判斷就可找出代理孕母的基本爭議。他直言，本屆立院開議後，已有太多草率立法，而陳昭姿的人工生殖法修正案是其中之最，原因在她的人文素養與法律專業皆有嚴重不足。

翁達瑞表示，陳昭姿提案修改人工生殖法，增加九則代理孕母的條文，但提案內容簡陋，對基本的爭議毫無規範。柯文哲也加入戰局，宣稱先求有、再求好。能一次做好的立法，為何要分兩階段？代理孕母不是新議題，不管允許或禁止，許多國家都有完善的法規。「如果陳昭姿真的要推動代理孕母，至少有國外的法條可以抄！」

翁達瑞指出，懷孕、生產是女性專屬的使命，但要具備兩個條件：卵子與子宮。代理孕母把一位女性就能完成的使命，交由兩位女性分工合作：一人提供卵子，另一人提供子宮，前者為「卵」方，後者為「宮」方。他指出，陳昭姿提案開放代理孕母，卻完全漠視基本的權利與義務規範爭議。在陳昭姿的提案中，代理孕母的宮方並無親子權，卵方才有親子權。根據親子權的認定，代孕本質是僱傭關係：卵方支付金錢僱用宮方代替懷孕。懷胎十月的報酬多少？成本由誰支付？風險由誰承擔？如何避免卵方剝削宮方的身體？針對這些基本的僱傭爭議，陳昭姿的提案不置一詞。

翁達瑞也指出，所有的分工合作都有責任歸屬的問題。若代理孕母的結果出現不可預期的瑕疵（例如嬰兒有先天疾病），責任歸屬卵方或宮方？應如何究責？陳昭姿的提案不置一詞；而為確保分工合作的成果完美，雙方的行為都要受到合約的規範。以代孕為例，卵方必須確保宮方盡到責任，包括合理胎教（例如不動怒），妥善飲食（例如不喝酒），與規避風險（例如不吸毒）等。如何確保卵方的規範不會侵犯宮方的基本人權，陳昭姿的提案也不置一詞。

翁達瑞進一步指出，任何分工合作都有反悔的可能，包括代理孕母的僱傭關係。懷胎三月之後，若卵方因婚姻生變，或宮方因不堪負荷，能否終止代理孕母關係？若有一方不同意，法律救濟如何？對於類似的反悔可能，陳昭姿的提案也不置一詞。而代理孕母還有「母子的親情人倫」未被考慮，經過十月懷胎，宮方對嬰兒產生感情仰賴，應如何處理？因為沒有懷胎十月，卵方對嬰兒缺乏母性，應如何對待？嬰兒攝取母乳的權利應如何保障？孩子長大後是否會有母性認同錯亂？這些重大的人倫考慮，陳昭姿的提案不置一詞。

翁達瑞最後表示，根據常識判斷就可找出代理孕母的基本爭議。本屆立院開議後，已有太多草率立法。陳昭姿的人工生殖法修正案是其中之最，原因在她的人文素養與法律專業皆有嚴重不足。而針對代理孕母的基本爭議，陳昭姿的人工生殖法修正草案完全漠視，不置一詞。代理孕母是重大立法，可能引發的爭議太多，應另立專法規範，不宜用人工生殖法的修法取代。

