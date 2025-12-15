批立法院多數暴力 政委：行政院「不副署」是反制國會獨裁

行政院長卓榮泰在副院長鄭麗君、秘書長張惇涵等人的陪同下舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，宣布對立法院通過的財劃法修正案將不予副署。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 針對立法院通過的《財政劃分收支法》，行政院長卓榮泰今（15）日決定不予副署。對此，政委林明昕說明不副署的5點理由，並批，立法院「多數暴力」，強度關山自己想通過的法律，就叫做「國會獨裁」。他說，行政院「不副署」不是獨裁，而是基於多次累積，才必須反制「國會獨裁」。

行政院今下午3時30分舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，包括卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長張惇涵、林明昕、行政院發言人李慧芝、財政部長莊翠雲等人與會。

卓榮泰不副署財劃法，並在總統令稿上加註意見。 圖：翻攝自卓榮泰臉書

林明昕說明，第一，再修版《財劃法》違反《憲法》第70條，以「法案」名義包裝，增加中央政府整體預算支出2646億元，造成立法院對行政院所提預算增加支出提議；第二，強迫行政院違反《公債法》，如全數舉債額度佔比將高達17.1%，違反《公債法》15%上限，如不舉債，則是要政院「自廢武功」，嚴重影響財政健全，沒收施政決策權與推動權。

第三，林明昕指出，《財劃法》違反權力分立、嚴重侵害行政權。他說，依《憲法》第59條、「憲法增修條文」第3條，提出預算權、形成施政計畫都是「行政專屬權」，法案卻無視各年度中央及地方政府財政情形，一律要求補助款不得低於一定比率或金額，破壞責任政治原則。

第四，林明昕表示，《財劃法》強制規定中央「應」補助地方政府，違反《憲法》第147條、《地方制度法》第69條宗旨，對地方補助應衡酌「全國經濟平衡發展」；第五，突襲式修法程序無視公開透明與討論的需要，悖離民主原則，包括在程序委員會逕付二讀，兩次黨團協商未獲共識、未逐條討論，同日完成二三讀表決。

林明昕指出，這些問題從國會通過「立法院職權行使法」以來多次重複發生，修法過程也有嚴重瑕疵，這在憲法學理稱為「多數暴力」，議會藉此強度關山想通過的法律就叫「國會獨裁」。

林明昕表示，行政院「不副署」不是獨裁，而是基於多次累積，才必須反制「國會獨裁」。他說，依照《憲法》，國會有兩個方式可以制衡，包括聲請釋憲或提出不信任案，三權或五權之間，只要有另一權可以制衡，那就不叫獨裁。

