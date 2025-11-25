批立院匆匆忙忙修財劃法要讓政府破產 卓榮泰：本周會再和地方政府溝通

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今（25）日上午赴立法院備詢前受訪。（圖／記者盧素梅攝影）

行政院版《財政收支劃分法》20日經行政院會討論通過，並函送立法院審議，不過，國民黨要求提供完整試算資料，否則暫緩立案，民眾黨也表態退回，對於後續將如何與在野溝通？行政院長卓榮泰今（25）日表示，今年一共有三次的立法院修《財政收支劃分法》，真的是匆匆忙忙，結果是讓政府要舉債，要負擔更多的債務，所以匆匆忙忙的是讓政府破產，而且竟然不允許行政院從從容容的跟地方溝通。他強調，行政院仍然會利用本週跟地方政府再做溝通，希望能夠達到一個最高的共識。

卓榮泰上午赴立法院備詢前受訪時指出，今年一共有三次的立法院修《財政收支劃分法》，剛好應證那句話，真的是匆匆忙忙，結果是讓政府要舉債，要負擔更多的債務，所以匆匆忙忙的是讓政府破產，而且竟然不允許行政院從從容容的跟地方溝通，上禮拜原來朝野黨團談妥，不處理後續的公式錯誤的問題 ，等待本週行政院提出，再跟地方溝通後提出詳細的數字，再來做討論，結果是在野黨團自己撕毀了承諾。

卓榮泰強調，但是行政院仍然會利用本週跟地方政府再做溝通，希望能夠達到一個最高的共識，他認為，這個具體的數字將會再次證明，行政院在這次院版的《財政收支劃分法》中， 關於統籌分配稅款、一般補助款以及計畫性補助款，三項加起來對地方的補助，絕對高於114年度的數字。

