批立院「暴衝財劃法」不可行 鍾佳濱：政院版才能合法將財源、事權給地方

行政院今（24）日邀集民進黨立委舉辦行政立法協調會報，討論行政院版《財劃法》修正草案，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，2周前立院通過的《財劃法》修法讓中央超過舉債上限，是「暴衝版」，只有院版《財劃法》才能夠在符合相關法律規範之下，又能夠依照立法精神，將財源與事權同時交給地方政府，在野黨其他委員是否願意共同推動，期待地方首長發揮他們的影響力。

鍾佳濱表示，如果姑且稱去年12月倉促通過的稱為「新版《財劃法》」的話，那2周前通過的就是「暴衝版」，在院版《財劃法》當中，已經調整了新版沒有去規範的事權，隨著錢要共同去分攤到地方，到底哪些事權要下放到地方政府，今天委員們都聽得很清楚。

鍾佳濱說，暴衝版相較於去年的新版，又足足增加了2646億的中央釋出財源，已經完全的超出了舉債上限，因此這個《財劃法》執行上是很困難的，尤其《財劃法》是「財政的憲法」，是依據《憲法》為法源訂定的，跟《財政紀律法》、《預算法》、《公債法》都是財政的4個支柱，如果增加了2646億，未來的預算將會違反《公債法》的規定。

鍾佳濱說，希望行政院能夠持續跟22個縣市首長、財政長做充分的說明，當地方政府都充分的了解到暴衝版的不可行，而院版較去年的新版，能夠給地方更多財源之時，也有事權的下放，應該會得到各地方首長，或者是未來要參選縣市長者的支持，至於在野黨其他委員是否能夠遵循，或願意追隨地方政府共同推動院版的《財劃法》，期待地方首長要發揮他們的影響力。

行政院發言人李慧芝表示，院版《財劃法》經過了6次跟地方政府的溝通，還參酌了非常多專家學者的意見，已經是目前獲得最大共識的版本，接下來中央會持續跟22個縣市來溝通事權，也讓地方政府了解他們在獲得大筆財源的時候，也可以強化他們的地方自治，這是最合理、最公平也是最均衡的《財劃法》。

