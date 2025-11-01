批粿粿慣性說謊！范姜彥豐揭她「出軌王子時間線」發聲了

藝人粿粿（江瑋琳）1日在IG發布影片，針對與范姜彥豐的婚變風波進行說明，除承認婚內與王子（邱勝翊）的互動「有踰矩行為」，也稱扛起家中6至8成的經濟重擔，還曾借錢給范姜彥豐投資，「包括生產費用、坐月子費用都是我自己處理。」對此，范姜彥豐PO文反擊直批粿粿「慣性說謊」，並公開她出軌王子的時間線。

粿粿（左）與范姜彥豐（右）感情生變。（圖／翻攝自粿粿臉書）

范姜彥豐1日在IG發文：「17分鐘的聲明中，鋪天蓋地的謊言和誇飾，以及惡意醜化，對於慣性說謊而言，這樣的說詞似乎也不太令人意外…3年的婚姻中，我不曾否認過彼此的努力，因此並未在10/29的聲明中提及夫妻間的日常私怨，畢竟如果一方只是一昧的用謊言和誇飾，來掩蓋事件真相，最後可能也只是被認為各說各話，而模糊真正的焦點『婚姻出軌』。因此，諸多謊言，這邊簡單回覆，現在及未來就不一一回應了。」

范姜彥豐1日發文。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

范姜彥豐直批粿粿不應誤導大家婚內出軌的時間線。（圖／翻攝自范姜彥豐IG）

范姜彥豐澄清，「懷胎十月的辛苦，我心疼但無法分擔，因此即使是在經濟沒有餘裕的狀況下，我承諾生產相關的所有支出全由我處理，不用擔心，事後因為保險支付全額生產費用，也意外省下了這筆開銷。當時為了感謝太太的辛苦，仍盡力將自己的心意，轉化為其他形式，帶太太去買精品包、買單眼相機、電腦等，就希望盡自己所能，慰勞太太生產的辛苦，而以上卻只被形容為一句『生產費用都是自己處理的』真的無奈...。」最後強調粿粿不應誤導大家婚內出軌的時間線。

