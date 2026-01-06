批綠委兩國論提案敢撤不敢認 國民黨：白紙黑字有紀錄
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
民進黨立委林宜瑾日前在臉書公開表示，要提案將《兩岸人民關係條例》修正為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，也主張刪除原條文中「國家統一前」。立法院國民黨團5日晚間表示，傳出林宜瑾主動撤案，卻遭林宜瑾否認撤案。國民黨團指出，依據立法院提案紀錄，林宜瑾的確是提案後，自行撤案，白紙黑字均有紀錄可查。
國民黨團批評，林宜瑾大街嚷嚷提案，小巷惦惦撤案，兩國論提案敢撤卻不敢認？原來這就是民進黨主張台獨的決心及勇氣？其他綠委兩國論的提案至少還撐了7天，現在林2天不到，「自行撤案還不敢認，真的是老狗玩不出新把戲」。
國民黨團強調，如果林宜瑾或立法院民進黨團認為林委員之前的提案行為不是送案及撤案，歡迎林宜瑾或民進黨團趕快送案，「全民在線等！世界都在看！」
國民黨官方臉書也發文轟：「總統賴清德子弟兵兩國論修法，只撐2天火速撤案。」國民黨表示，眼看輿論強烈抨擊，綠營自己人也看不下去，林宜瑾不但被抓包火速撤案，又辯稱「沒有成案何來撤案」，完美演繹民進黨瘋起來，連自己都可以切割。
照片來源：國民黨立法院黨團
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 74
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 99
曲棍球全國聯賽暴力衝突！前國手揮拳攻擊國中生腦部 北市溜冰協會公告懲處：終身不提供服務
台北市溜冰協會舉辦的第51屆假日盃曲棍球全國聯賽，近日爆出暴力衝突事件，引發社會高度關注。一名成年男子選手在冠軍戰中對國中生出手攻擊，台北市溜冰協會已針對該名成年男子選手處以「終身不提供服務」，而該隊處以禁賽一屆。TSNA ・ 2 小時前 ・ 11
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 19 小時前 ・ 9
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 219
日媒直球問「委內瑞拉買大量中國武器沒用」 中國外交部急扯：反對武力
美國總統川普下令對委內瑞拉發動奇襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，而這次軍事活動中，委國採用的中國製防空雷達系統面臨全面癱瘓、形同虛設，引起注意。中國外交部5日舉行記者會時，日本記者就直球追問，委國採購大量中國武器，但卻未發揮作用，對此有何評論？中國外交部發言人林劍則沒有正面回應，只跳針稱反對使用武力。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 59
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 8
投資人嗨翻！00830暴力配息「1張9000元」 專家示警高息陷阱：要注意
近期多檔ETF陸續公布配息，繼元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）公布配息分別為1元及0.866元後，國泰費城半導體（00830）也公告今年將配發高達9元現金股利，相當於一張股票配9000元，如此誇張的配息金額，引發不少股民、投資人熱議。不過就在眾多投資人沉浸在暴力配息的愉悅中，財經專家、不敗教主陳重銘則在臉書發文示警高息陷阱，直言已出現明顯溢價......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 7
愛情無關年齡／獨家！董座牽線獲爸媽認可 林俊傑新戀情推手起底
金曲歌王林俊傑認愛中國大陸籍的網紅女友七七後，女方的身分背景持續被起底；本刊掌握兩人相處細節，原來林俊傑是經由台灣直播平台的董事長牽線、認識七七後，進展快速。據悉，兩人已經熱戀1年半，連林俊傑的爸媽都認可，有望朝著結婚的方向前進。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 6
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
妻頭痛4度就醫「查不出病因」 癌末夫控醫療疏失害命
妻頭痛4度就醫「查不出病因」 癌末夫控醫療疏失害命EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 6
分了更輕鬆／獨家！掛名開店衰背債 王俐人爆離婚小7歲老公
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，人生風暴顯然不只一樁。本刊再接獲消息，其實她早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」讓人不勝唏噓。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 13
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 91
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 125
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 763
唐綺陽60歲狂瘦28kg太神！親曝「最愛1款減肥聖品」飯前吃瘦得快，營養師也認證
最近瘦身界又冒出一個自然飲食新寵 —— 「銀耳減肥法」，連星座專家 唐綺陽 都大力推薦！她在 2024 年決心甩掉 20 多公斤，靠的是聰明吃 ＋ 好食材，而銀耳竟然是她解鎖變女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 4
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 4
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 3 天前 ・ 41
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 11
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 15