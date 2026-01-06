批綠委兩國論提案敢撤不敢認 國民黨：白紙黑字有紀錄

照片來源：國民黨立法院黨團

民進黨立委林宜瑾日前在臉書公開表示，要提案將《兩岸人民關係條例》修正為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》，也主張刪除原條文中「國家統一前」。立法院國民黨團5日晚間表示，傳出林宜瑾主動撤案，卻遭林宜瑾否認撤案。國民黨團指出，依據立法院提案紀錄，林宜瑾的確是提案後，自行撤案，白紙黑字均有紀錄可查。

國民黨團批評，林宜瑾大街嚷嚷提案，小巷惦惦撤案，兩國論提案敢撤卻不敢認？原來這就是民進黨主張台獨的決心及勇氣？其他綠委兩國論的提案至少還撐了7天，現在林2天不到，「自行撤案還不敢認，真的是老狗玩不出新把戲」。

國民黨團強調，如果林宜瑾或立法院民進黨團認為林委員之前的提案行為不是送案及撤案，歡迎林宜瑾或民進黨團趕快送案，「全民在線等！世界都在看！」

國民黨官方臉書也發文轟：「總統賴清德子弟兵兩國論修法，只撐2天火速撤案。」國民黨表示，眼看輿論強烈抨擊，綠營自己人也看不下去，林宜瑾不但被抓包火速撤案，又辯稱「沒有成案何來撤案」，完美演繹民進黨瘋起來，連自己都可以切割。

