批綠營中共長臂管轄說「製造恐怖氣氛」 朱立倫籲：川習會後兩岸要重啟對話
記者周志豪／台北報導
川習會今登場，國民黨主席朱立倫今表示，希望美國總統川普與中國大陸國家主席習近平見面，對中美雙邊貿易緊張關係或整個地緣政治有正面幫助，也希望對未來台海的和平有更大的幫助。
朱立倫重申，親美不能「依美」，必須要逐漸重啟兩岸間對話交流，這才是最重要的，若完全依賴美國，這中間的變數或壓力實在是太大了。
對於綠營質疑中共長臂管轄、國人赴中有風險，朱立倫認為，這有一點製造恐怖氣氛，認為只要我們堅持中華民國與守法立場，不相信中共可把對岸法律跨越海峽執法到台灣、中華民國的國民。
