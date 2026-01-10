批綠營挺同婚卻反對代理孕母 名醫開嗆：原來父權大本營就是你們自己

近日《人工生殖法》修正草案在立法院引發激烈爭議，民眾黨立委陳昭姿為力推將「代理孕母」納入修法，特別前民眾黨主席柯文哲拜會朝野黨團。針對此事，時常評論時事的醫師沈政男直言，現在綠營反對代理孕母，但性平與女權搞半天，「原來父權大本營就是你們自己。」

沈政男在臉書發文指出，反對代理孕母，應該是在性平與女權偏向保守的一方，結果在台灣，卻是近十年大搞特搞同婚、性平、女權、跨性別等運動的民進黨，他們拱出了號稱亞洲第一個的女總統，搶做了號稱亞洲第一個同婚國家，然後現在出面反對代理孕母，「在那邊亂扯的，至少有他們的2個女同志立委，更不用說他們的其他可能是跨性別的檯面人物有多少了。」

廣告 廣告

沈政男直批，「現在你們說通過代理孕母法案，就會有偏鄉弱勢的婦女，因為公婆壓力，加上沒有選擇能力，於是找一個更窮困的婦女，給錢讓她當代理孕母，然後生了一個不健康的小孩，最後沒人要，全部陷入愁雲慘霧！什麼跟什麼啊！你們因為性平、同婚，支持特定政治人物，然後連她的政治立場也照單全收，就是覺醒、自主、有大智慧，而別人，偏鄉弱勢，就會連自己的子宮被當成剝削工具都搞不清楚？少來了！這就是父權思想！你們搞什麼性平、女權，幾十年，根本自己就是父權大本營。」

沈政男提出質疑，「怎麼會以為偏鄉弱勢婦女會聽命公婆，一定要生個兒子什麼的？台灣被你們搞到，連偏鄉也沒人要跟公婆住了啦！年輕人再窮、再弱勢、再傻，也知道不必理會公婆了！現在，失智失能老人家是誰在照顧？媳婦？台灣已經沒有媳婦照顧公婆這件事了！連偏鄉也沒有，都是外籍看護在照顧！真的，代理孕母只是冰山一角，由此可以看出，整個綠營搞政治的格局與水準，是多麼不堪，根本就成了庸才的樂園。」

沈政男表示，陳昭姿拜託立法院通過代理孕母法案，是為了自己嗎？滿2年後留任立委，是為了權力嗎？綠營名嘴竟然在那邊亂罵一通，「殊不知，以後可能受惠的就是你的後代！」至於利益迴避，如有不法就去檢舉，台灣有一堆糊塗檢察官會幫忙抓圖利，如果連檢察官都沒有意見，是在講什麼合法不法？說穿了，就是政治惡鬥而已。

代理孕母在歐美行之有年 沈政男：台灣也該往前走

沈政男強調，事實上，代理孕母在美國一年做1萬人次，在英國、紐澳、荷比，都少量做利他代孕，都已經行之有年，根本不是什麼創舉。台灣號稱醫療照顧世界第一，然後誇口性平做得最好，還出了女總統、好多同志立委，然後說是亞洲第一個同婚國家，而且整天在說人均所得超越日本，結果一談到代理孕母，就縮回去了，好像台灣是東歐與東南亞國家一樣。

沈政男最後說道，「那些支持性平、女權、同婚、跨性別，尤其是因此而支持特定政黨與政治人物，卻胡亂反對代理孕母的人，好好想想你們的人生是怎麼回事吧。台灣，不能等你們，要繼續往前走了！」

更多風傳媒報導

