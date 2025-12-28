批綠自創「賴氏憲法」嚇人民！吳宗憲：不能讓「朕意」凌駕法律

賴清德總統日前表示，《憲法》明文規定立法院對明年度預算要在今年12月31日前審完，引發爭議。國民黨立委吳宗憲今天表示，我們堅持審查，就是為了不讓行政權凌駕立法權，不讓「朕意」凌駕法律，請民進黨政府不要自創「賴氏憲法」嚇人民、罵在野。

吳宗憲。

吳宗憲表示，民進黨自己連續7年「跨年」審預算，賴總統請看自己的執政紀錄，2017：1/19三讀、2018：1/30三讀、2019：1/10三讀、2020：1/20三讀、2021：1/29三讀、2022：1/28三讀、2023：1/19三讀。且過去25年間，只有4次，預算在年底前審完。甚至民國96年，總預算一路拖到6/15才三讀。請問賴總統，過去7年民進黨完全執政，難道每一次都違憲？每一次都沒資格談憲政？然後，到了藍白兩黨，突然就違憲？

吳宗憲指出，憲法本文與增修條文，根本沒有寫「12/31審完預算」。而是《預算法》51、54條，寫明了「不能如期完成」的跨年補救機制，就沿用上期預算、如實動支。法律早就預設「審不完」的解決方案，國家根本不會停擺，更沒有違憲的問題。賴總統卻刻意張冠李戴，無限上綱成憲法，只為了恐嚇人民、情勒在野黨。同時，憲法第72條規定，法律案、預算案通過後，總統收到「10日內」要公布；憲法增修條文第3條3項規定，覆議若被立法院維持原案，行政院長「應即接受該決議」，「請問總統、院長，你們做到了嗎？」

吳宗憲質疑，寫在憲法裡、限制總統和行政院的條文，賴總統選擇裝沒看到？可能在賴總統心中，有利自己攻擊在野黨的，就是憲法；凡是限制總統權力、要求10日內公布、不得任意不副署的規定，通通自動失效。

吳宗憲指出，依《預算法》54條，既有計畫和法定義務，照常執行；而新計畫之所以還沒審，是因為行政院帶頭違法，堅持不編列三讀通過法律所需預算。是賴政府卡自己，而不是立法院卡它。如果立法院就這樣閉眼給過，等於承認行政院可以恣意「選擇性執法」—喜歡的法律才編錢執行，不喜歡的法律（如軍警消待遇、財劃法）就不編錢，直接架空。這才是真正的毀憲亂政。我們堅持審查，就是為了不讓行政權凌駕立法權，不讓「朕意」凌駕法律。

吳宗憲強調，預算都是人民辛苦血汗、繳的納稅錢，本來就應該被認真審查。請民進黨政府不要自創「賴氏憲法」嚇人民、罵在野。憲法不是你想用就拿來用，不想用就當不存在，甚至還可以不經過修憲、制憲，就直接自創「賴氏憲法」，「揭穿清德宗的雙標，才是真正的捍衛中華民國憲政。」