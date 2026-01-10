批綠造謠阻兩岸和平 鄭麗文:不會秘密與陸交流

國民黨主席鄭麗文昨在台中出席清水玉京天公祖總廟龍柱完成大典，致詞時強調國民黨會積極推動兩岸交流，在台海穩定與民主法治上全力以赴。（記者陳金龍攝）

針對國安官員質疑國民黨拿條件換國共論壇以及「鄭習會」。國民黨主席鄭麗文十日在台中表示，國安會不要變成「國家不安會議」，老是製造謠言，兩岸交流並不困難，民進黨卻老是扯後腿，她也強調，不管是國共論壇，還是外界盛傳的「鄭習會」，只要有具體的結論，她一定會第一時間說明，不會秘密進行。

外傳國民黨擬恢復停辦已久的國共論壇，月底可能由副主席蕭旭岑率隊前往北京，而黨主席鄭麗文也可能三月赴北京「鄭習會」。鄭麗文昨在台中市國民黨部演講時，被問到國共論壇是否將在一月進行，她未說明時間，只強調，若有具體的結論，一定會第一時間向大家報告說明，絕對不會祕密進行。

鄭麗文昨日並出席台中清水玉京天公祖總廟龍鳳呈祥龍柱完成大典，她表示，這座大廟預計在未來兩年內完工，這段時間正好與台灣命運的關鍵期高度重疊，國民黨將在台海穩定與民主法治上全力以赴。

鄭麗文強調，她從沒有從對岸得到任何訊息、或開出任何條件，然而民進黨、國安會與綠色側翼不斷造謠，唱衰兩岸本可以順利開展的融冰與對話交流，她覺得很遺憾。

鄭麗文說，其實民進黨也能做到，賴清德總統曾公開說不會宣布台獨，民進黨只要下架台獨黨綱、回歸九二共識，本來就不會有其他附帶條件，但為何民進黨永遠不敢正面回應，反而自導自演，不斷抹紅、唱衰國民黨希望搭建的和平橋梁？國際社會都高度期盼兩岸和平，當家的民進黨卻百般阻撓，有失格調。

鄭麗文強調，不管是國共論壇，還是外界盛傳的「鄭習會」，只要有具體的結論，她一定會第一時間說明，不會秘密進行，請外界毋需多方揣測乃至編造故事，或是替她編出很多不存在的行程。

鄭麗文指出，目前溝通的進度，希望聚焦於兩岸乃至國際社會共通的重大議題，包含零碳社會、氣候變遷、防災、少子化、老年化、能源問題等，可交流的前瞻性議題很多，國民黨智庫也一直積極準備未來和對岸交流。

鄭麗文表示，兩岸相關的問題，比如台灣的產品能否通過綠色通道銷往大陸，或者兩岸交流受阻導致觀光業不振，及台商可能在大陸面臨的種種問題，國民黨都願意為民喉舌，為各產業代言，與對岸溝通，爭取更好的待遇。