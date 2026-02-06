批綠黨團甲動護衛生局 高市議會藍營：如何對社會交待？

針對6日高雄市議會民進黨團為護航高雄市衛生局長特支費，不惜甲級動員，相挺有性侵、霸凌、檢驗出包問題的衛生局，國民黨團表示深感遺憾，並表示今日挺性侵、挺霸凌、挺出包的模樣將會被選民記住。

議員陳麗娜表示，從前年到去年，高雄市衛生局連續發生督導性侵、檢驗烏龍、主管霸凌等等荒腔走板的事件，都證明衛生局的督導有嚴重的問題，衛生局長身為最高主管，發生這麼多重大事件沒有負起政治責任，在預算執行上原先希望透過特支費部分刪減給予警惕，民進黨團竟不惜甲動也要護航，令人質疑這樣該怎麼對社會大眾交代。

廣告 廣告

幹事長許采蓁表示，市府也有其他局長因為督導不周，或行為爭議被刪減部分特支費，但只有衛生局在發生性侵、霸凌、檢驗烏龍後，會有民進黨團動員強力護航，原來對民進黨來說，督導性侵、檢驗失誤破壞企業商譽都不需要有人負責，甚至比局長在議事廳裡接電話還不嚴重，今天所有舉手支持的議員們都該被選民記住。

黨團總召黃香菽表示，原先國民黨團認為連續發生兩件全國級的重大事件，應全數刪減局長特支費給予警惕，經協商後也願意讓步，僅刪減1/3，民進黨竟然還為了連續出包的局長甲級動員，為了等待民進黨團議員全數到場，讓議事廳空轉從早上11點多等到下午2點，展現民進黨團用盡手段，也要護航。

更多品觀點報導

竹縣國民黨初選爭議擴大 林為洲批制度不公：如百米賽有人先跑75公尺

單親媽上班遭辱罵、工程師被孤立 法院重判霸凌需賠償

