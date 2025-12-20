批綠2026選戰提早開打一路鬥到2028 鄭麗文：非台灣社會之福

國民黨主席鄭麗文（前排右四）今天赴宜蘭出席黨慶，她受訪時強調選戰那麼早開打，並不是好現象。（李忠一攝）

2026縣市長大選，民進黨為了讓宜蘭縣從藍天變綠地，徵召律師林國漳參選宜蘭縣長，面對民進黨提早備戰，國民黨主席鄭麗文今天（20日）赴宜蘭出席黨慶時表示，選舉這麼早就開打，這其實並不是一個好現象，指賴清德總統要一路鬥到2028年。

鄭麗文說，從賴總統上任以來，台灣社會沒有休養生息，沒有好好施政做事的空間跟時間，一路要鬥到2028年；本來明年底的選舉，過去這麼多年來都是年初才開始啟動黨內的初選，下半年才會正式的進入選戰，如今把選舉的時辰大幅的提前，這並非台灣社會之福。

鄭麗文強調，既然民進黨帶頭的每天搞選舉、每天搞政爭，在野黨也必須嚴陣以對，所以在她上任主席之後，也已經開始積極的通過了相關的提名辦法，並且全台灣所有的縣市，都進行了初步的溝通跟協調。

她表示，在宜蘭縣的部分近日內會第二次的協調，希望按照黨中央所公布的提名辦法進行黨內的協調，完成黨內的整合跟團結，宜蘭一定要贏，縣長一定要贏，議會團隊也必須繼續的維持多數，希望整個宜蘭縣的團隊能夠繼續為宜蘭縣民做最好的服務。

