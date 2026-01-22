批總統不適任！ 游顥：彈劾不是定罪 是啟動憲政自救機制

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院全院委員會今天審查賴總統彈劾案，國民黨立委游顥表示，彈劾不是定罪，而是啟動憲政自救機制，真正傷害民主的，從來不是討論彈劾，而是在權力明顯失衡的時候，大家選擇裝作沒看到。沒有任何人，可以凌駕在憲法之上，在這場彈劾的討論，要拜託所有民眾與在野黨立委站在一起，讓大家知道總統的不適任、不作為，大家一起支持彈劾。

游顥發言時指出，不是因為有人提出彈劾，國家才開始出問題，而是因為問題已嚴重到不能再躲，彈劾才會被擺到桌上來談。依「憲法」規定，立法院三讀通過法律後，行政院如果不同意，可以提覆議；但覆議一旦失敗，接下來就只剩一條路，副署、公布、施行。

「憲法裡面沒有寫說，可以拒絕副署；沒有寫說，可以卡著不公布；也沒有寫說，可以把政治問題一路丟給司法去拖。」游顥批評，現在已經合法通過的法律，被卡在副署跟公布之間，變成只存在紙上的法律，變成擺著好看的裝飾品。

游顥續指，行政院不副署新版財劃法，讓朝野陷入僵局，賴清德總統卻躲起來，肯定行政院長卓榮泰依憲法「不予副署」，還說他是捍衛民主憲政，這種行為根本就是公然違憲，公然「窮台、亂台、毀台」。

「當行政院拒絕副署，還因此引發這麼大的憲政爭議時，總統人在哪裡？」游顥質疑，照責任政治的原則，行政院要負行政責任，總統要負憲政上的最終責任。如果行政院的作法已經開始動搖整個制度，而總統卻選擇不介入、不說明、不澄清、也不協調，那請問一下，總統到底是在監督行政院，還是在幫行政院擋子彈。

游顥認為，今天會走到談彈劾這一步，不是因為哪一條政策路線選錯了，而是因為在制度真的出現裂縫的時候，總統選擇整個人消失。國會跟行政院全面對撞的時候，總統沒有角色；副署爭議鬧到憲政學界都在警告的時候，總統沒有出來說明；權力分立已經明顯出問題的時候，總統也沒有任何裁示。

游顥列舉，這一年來，從國安政策、兩岸路線、外交立場，到爭議很大的能源跟產業政策，大家看到的是，總統常常親自出來定調、指方向，實際影響整個行政體系怎麼動；但等到政策出問題、民怨起來，立法院要他們說明、要他們負責的時候，馬上就退回一句話「行政院負責。」久了就變成一個固定模式：權力是總統在用，風險是行政院在扛，最後政治後果卻是全民買單。

「彈劾不是定罪，而是啟動憲政自救機制。」游顥強調，真正傷害民主的，從來不是討論彈劾，而是在權力明顯失衡的時候，大家選擇裝作沒看到。今天這場討論，如果只是走程序，那就是在對憲法交代不過去，立法院必須誠實面對一個問題，到底是要守住憲法，還是選擇對權力低頭？

游顥重申，如果連立法委員在這個時刻都不敢把話講清楚，那人民憑什麼相信，這個制度還有自我修正的能力？他支持啟動總統彈劾的討論，不是因為仇恨任何人，而是因為他選擇站在憲法這一邊，沒有任何人，可以凌駕在憲法之上。

