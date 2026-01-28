批總預算遭擋影響國家施政及方向 卓榮泰喊話藍白：農曆年前坐下來談 27

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

針對立法院藍白兩黨聯手阻擋總預算與國防特別預算，行政院長卓榮泰今（28）日表達深切憂慮。他指出，本會期僅剩最後3天，但總預算案已被延宕長達153天，這將嚴重影響國家發展的整體進度。

卓榮泰今日出席「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會，會前接受媒體聯訪時表示，希望在野黨不要什麼都擋，總預算擋、國防預算擋，難道未來的台美關稅的談判也要擋嗎？他指出，人民已經非常不耐煩、政府非常焦慮，很多新增事項、新增計畫、新增經費，以及預算都無法順利執行，影響的不只是單項，是影響整體國家在今年總預算整個施政的方向跟進度。

「立法院這個會期只剩下3天，總預算已經被延宕了153天。」卓榮泰進一步表示，影響一個月會影響很長很長，包括要按時間去進行計畫、發包等作業，所以已經造成實質影響。

「快要過年了，大家如果還有心思的話，年前能不能好好坐下來對話。」卓榮泰也提到，政府在這1個月當中是想盡各種辦法，透過各種機會想要尋求跟在野黨對話、溝通、協商，但是完全不得其門而入。

卓榮泰最後指出，他今天來參加的就是一場研討會、一場對話，對話是重要的，理性坐下來對話才能解決各種問題，希望對話之後，給大家一點時間；過年後，重新回到國會，重新開始審議預算，讓國家能夠重新站上順利正常發展的腳步，人民才會得到應該有的照顧。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料庫

