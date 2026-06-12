批羅廷瑋不審預算！教育文化7綠委轟過水討論：惡意排沒有共識的法案

記者楊士誼／台北報導

總預算已多日未審，不同於民進黨召委伍麗華，國民黨召委羅廷瑋上個月起已排了四個考察行程，而排的法案也被綠營認為並非當前最重要的法案。立院教育文化委員會7名民進黨立委今（12）日召開記者會，立委吳思瑤痛批，羅廷瑋負責的文化部、運動部、故宮、國科會等「預算書第一頁都還沒翻開，羅廷瑋就是不審預算」，還惡意排審沒有共識且爭議很大的法案。

教育文化委員會7位民進黨立委上午召開記者會，吳思瑤表示，總預算延宕287天還沒審，不只在教育文化委員會，國民黨委員負責的部會到現在預算都沒有審查。而民進黨籍委員負責的部門預算，在各該委員會都已經審查完竣。她直言，國民黨不審預算、一味地延會，「預算就是民生，人民都在等預算，但是國民黨的立委就是不審預算，要繼續拖」。

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吳思瑤強調，總預算延宕287天，教科文的預算就延宕287天。教育文化委員會的兩位召委，伍麗華所負責的教育部、中研院、核安會，都在五月份審查完竣，「正因為這是上會期該做的作業，這個會期要趕快補交作業」。但羅廷瑋負責的文化部、國科會、運動部、故宮預算「預算書第一頁都還沒有翻開」。她強調，教科文預算是國家競爭力的重中之重，但羅廷瑋就是不審預算。還惡意地排審爭議很大、沒有共識的法案。

吳思瑤說，昨天就看到排了四個法案，包括學貸三法與營養午餐專法。「昨天審查學貸三法的現場是什麼？民進黨籍的委員在場都來開會，我們其實是現場的多數。對於學貸三法，我們有共識的條文，羅廷瑋完全都不予理會，堅持要保留協商，把我們幾位在場的多數的民進黨籍立委的意見當耳邊風」。

吳思瑤也指控，學貸三法，在場的每一位委員都有提案，民進黨委員的提案卻被丟包，昨天排審的只有國民黨的版本。而藍營要批評綠營不審營養午餐法，然營養午餐法有 37 個版本、條文高達 25 條，爭議很大、沒有共識。此外，當中涉及各級學校權限就有 16 個條文，都關乎各級學校的意見有沒有整合；另涉及地方政府權責有8個條文、涉及教育部的有10個條文。「但是羅廷瑋不審預算，為快而快，他企圖要把營養午餐法再一次的如法炮製，快轉、過水」。

伍麗華則指出，5月11日到15日的執行召委是羅廷瑋，但那一週韓國瑜率團到法國、英國考察，羅廷瑋也隨行。因當周週三、週四國民黨已經預排全院委員會，羅廷瑋因此希望週一可以對換，讓自己排考察。「我回應他要換我們就整週來換，但是他覺得會損失全院委員會。因此他還是在禮拜一自己當召委，他就排了考察」。

伍麗華表示，她之所以拒絕是因為總預算已經付委，因此希望可以趕進度，所以不希望週一排考察。而隔週自己陸續在5月 18日、21日與25日，她也陸續地排審完畢教育部、中研院還有核安會的預算審查，並且排定的幾個法案也都出委員會。「羅廷瑋覺得上一次的兩天全院委員會他損失，他希望我在這一週能夠再把兩天能夠還給他」。而自己當時非常感動，如果羅廷瑋為了趕預算，實在很樂意把這兩天還給他，補償他的損失。

伍麗華接續表示，沒有想到週三時做了第二次的《電競基本法》詢答，且很異常地過去沒有這樣的排法，當時早上開了公聽會，又在下午排了《電競法》詢答並審查到五點半，禮拜四又排了營養午餐跟學貸三法。她強調，學貸三法大家有共識，執意要保留。因此到了下午四點要繼續審查營養午餐法，「這樣過水的討論我們不同意，我們希望能夠有好的品質、好的討論，所以我們才會做出擇期再審的程序動議」。

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