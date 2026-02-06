批美國政客介入台灣內政 蕭旭岑酸：AIT處長谷立言只比科長大一點

剛赴中返台的國民黨副主席蕭旭岑今天（6日）接受專訪時說，美國政客對台灣內政說三道四，AIT處長谷立言在美國務院也只比科長大一點。（資料照片／鄒保祥攝）

行政院先前提出的1.25兆國防特別預算頻遭藍白封殺，引來美國多名參議員連番抨擊。對此，剛赴中返台的國民黨副主席蕭旭岑今天（6日）接受專訪時說，美國政客對台灣內政說三道四，那些僅不過是議員，AIT處長谷立言在美國務院也只比科長大一點，相較他去中國見到高官宋濤、王滬寧，「我們卻被比司長小的官員要求東要求西，不是很奇怪嗎？」

針對美國對藍白刪減國防預算施壓，蕭旭岑日前赴中訪問返台後接受專訪表示，美國政客對台灣內政說三道四，此風不可長。他擔任副主席以來，也跟美方官員見了幾次面，他也向對方表達，「美國是不是民主國家，那是否該尊重國會對政府預算的審查？既然都是，為何對台灣不能尊重？」

蕭旭岑批評，總統賴清德聲稱強化國防，把美國人哄得很開心，但賴清德不增加軍人待遇，美國人當然不能干涉我國內政，即使賴清德這麼可惡，他也不贊成美國人對我國軍人預算說三道四。美國人應看看賴清德是否真的想要強化國防，哪有只買武器，軍人待遇這麼低、士氣低落，並不合理。

蕭旭岑續指，民眾黨主席黃國昌日前訪美，發現美國真正要賣給台灣的武器只有4千億台幣，那為何行政院編列1.25兆元？這是很明顯的腐敗，他這樣告訴美國，美國一句話都沒講，因為句句屬實，若美國人自栩為民主國家，就要承認在野黨是在嚴格把關監督。

蕭旭岑坦言，美國人壓力實在很大，別說民眾，就連一般黨內同志，也不見得知道放話罵他們在野黨那些美國參議員是何方神聖，這些也只是議員而已。

蕭旭岑直言，「谷立言他在美國務院體系，只是比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」。相較之下，他赴中訪問國台辦主任宋濤是部長級，大陸政協主席王滬寧是正國級，「在台灣卻被比司長小的官員成天要求東要求西，這不是很奇怪嗎？」

蕭旭岑表示，他能理解黨內立委同志有壓力，但他認為軍購本來就要審，只是因為軍人加薪預算不願編列，所以才卡住。而國民黨執政時也有軍購，馬英九時期還比扁時期多，國民黨從不擋軍購，只是要合理。他也提到，民眾黨已自提版本，國民黨未來會考慮針對草案嚴格審視。



