批美國軍售案粗暴干涉內政 國台辦：停止武裝台灣危險行徑

大陸國台辦嚴厲譴責美國大規模對台軍售案，是「武裝台灣、協助賴清德當局以武謀獨」。

針對美國近日宣佈，批准向台灣出售3500億台幣的史上最大規模軍售案，大陸外交部立刻反制宣布，對20家美國軍工企業和10名高管採取反制措施。而大陸國台辦今（31）日再次痛批美國粗暴干涉中國內政，要求美國必須停止武裝台灣的危險行徑，要「慎之又慎地處理台灣問題」。國台辦並且痛批民進黨「以美謀獨」、「以外謀獨」，注定失敗，必遭痛擊。

國台辦發言人張晗表示，大陸方面堅決反對美國與台灣地區，有任何形式的軍事聯繫。有關美國企業及人員參與武裝台灣，是「粗暴干涉中國內政」。

美國日前宣佈對台史上天價3500億台幣軍售，引發大陸方面強烈不滿，大陸外交部方面直言，台灣問題是中國「核心利益中的核心」，是中美關係當中，一條「不可逾越的紅線」。