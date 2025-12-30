批翁曉玲「違憲之母」提報復性法案 吳思瑤：台灣有國民黨倒了Ｎ輩子的霉

即時中心／林韋慈報導

立法院今（30）日中午召開程序委員會，藍白陣營憑藉10比8的人數優勢，否決民進黨提出的議事日程草案，封殺包括總預算案、行政院所提新台幣1.25兆元國防特別條例，以及院版《財政收支劃分法》等多項重大法案。另外，國民黨立委翁曉玲提出《憲法增修條文第二條修正草案》，主張只要經選舉人總數1.5％以上提議、10％以上連署，即可提出總統罷免案。對此，民進黨立委吳思瑤強烈批評，直言「台灣有國民黨，簡直是倒了N輩子的霉」。

翁曉玲表示，提出修憲案的最主要目的，在於賦予人民「直接提案罷免總統」的權利。她指出，現行《憲法增修條文》雖規定總統、副總統得以罷免，但須由立法院發動並通過後，才能交付全國人民投票表決，門檻過高，未能充分體現人民主權。

而吳思瑤則痛批，此為國民黨的伎倆，軍演這一天，擋軍購條例怕被罵，藍白就使出「打假球戰術」，議程未審定，拖一天是一天，拖到週五再封殺。但是爭議性法案，國民黨可沒在客氣，就明著來了。她指出翁曉玲簡直為「違憲之母」，一口氣提出兩項「報復性法案」，包括《公民投票法》第五條修正草案，要求凡由立法院提出之公投案，中選會均須舉辦，即便違法也不得拒絕；以及《憲法增修條文第二條修正草案》，大幅降低人民罷免總統的成案門檻。她質疑，國民黨為了自保，一方面提高立委罷免門檻，卻為了鬥爭總統，放寬總統罷免案門檻。

吳思瑤最後直指，藍營阻擋人民迫切需要的國防與國安法案，強推破壞社會安定的議案。她表示，「蔣萬安去中國，帶回軍演的伴手禮；翁曉玲去中國，帶回亂台的新指令」，並再大嘆，「台灣有國民黨，真的是倒了N輩子的霉」。





