批胡振東認知作戰！賴士葆引數據反遭打臉

[NOWnews今日新聞] 前美國國防部官員胡振東日前指出，中國僅有600具針對台灣的飛彈發射器，立委賴士葆發文痛批是「胡說」與認知作戰，並引用美國國防部報告稱發射器數量超過1500具。不料反遭網友打臉，指出賴士葆將射程涵蓋全球的洲際飛彈一併計入，而報告中明文記載針對台海威脅的短、中程彈道飛彈發射器，加總起來正好就是600具，不僅沒反駁成功，反而印證胡振東的說法。

賴士葆的發文一出，網友湧入留言狠酸，指出只有軍事外行人，才會以為中國會拿5000公里以上的彈道飛彈來打台灣，不僅精準度下降且完全不符合經濟效益。網友批評賴士葆企圖利用錯誤解讀的數據，忽略數據分類的基本常識。這種將不同戰略用途的武器混為一談的行為，被譏諷「想打臉別人卻自打臉」。

網友提出質疑，既然賴士葆認為中國威脅程度是1500具發射器的規模，那理應更該加強防禦，「那擋軍購的邏輯到底是什麼？」、「所以這麼危險的話，是在擋什麼軍購？」。反過來指控在野黨一邊喊著危險、一邊卻阻擋強化國防的預算，邏輯前後矛盾。



