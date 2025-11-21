批苗博雅、沈伯洋抹紅霸凌 羅智強：放馬過來

羅智強表示，「你想抹紅？放馬過來」，別的人可能會被你們的網路霸凌嚇退，但要嚇他？「作夢！」。（圖／周志龍攝）

國民黨立委羅智強今（21）日於臉書表示，「苗博雅，放馬過來；沈伯洋，真沒出息」，民進黨執政 16 年的兩位總統，陳水扁、蔡英文 任內，沒有任何一個陸配被用國籍法剝奪參政權。他們也在保護陸配的參政權！「那你們要不要順便把他們兩個也一起抹紅？」。並痛批，「沈伯洋，你能不能有一點骨氣？不要這麼沒出息？」。

「苗博雅，放馬過來；沈伯洋，真沒出息」，羅智強直言，「最在乎殺人狂魔人權、最漠視枉死者與其家屬人權的苗博雅，最近開始羅智強發動一波抹紅戰，原因只有一個，就是羅智強反對沈伯洋與賴清德剝奪弱勢陸配的參政權」。

「結果呢？」，羅智強指出，苗博雅的支持者立刻群起圍攻，打電話騷擾自己的服務處，甚至篡改服務處在 Google Map 的名稱，再加上一波又一波的網路霸凌。

羅智強表示，對苗博雅自己只想說一句：「一天到晚高喊人權，卻只在乎殺人狂魔的人權；一天到晚談憲政人權，卻和沈伯洋一起違反憲法、剝奪弱小陸配的參政權。」

羅智強直言，「你想抹紅？放馬過來」，別的人可能會被你們的網路霸凌嚇退，但要嚇他？「作夢！」

羅智強也要給苗博雅的支持者一個提示，按照《憲法》與過去幾十年的政府實務，保護陸配參政權的，不只羅智強，民進黨執政 16 年的兩位總統，陳水扁、蔡英文 任內，沒有任何一個陸配被用國籍法剝奪參政權。他們也在保護陸配的參政權！「那你們要不要順便把他們兩個也一起抹紅？」。

羅智強說，陳水扁和蔡英文，之所以沒有要求陸配要取得對岸的放棄國籍證明，才能參政，就是因為知道，身為總統不該欺負弱小。按照兩岸各自的憲法，陸配根本拿不到放棄國籍證明，要求他們拿到證明，就等於剝奪他們的參政權。

羅智強說明，而且中華民國憲法，陸配不是「外國人」是「大陸地區人民」，是用《兩岸人民關係條例》而非《國籍法》規範參政權。

最後，羅智強表示，還是要講沈伯洋，苗博雅至少不演了，但沈伯洋呢？平時囂張跋扈欺負陸配，等到被獵人的槍瞄準，馬上裝可憐、裝委屈、喊冤說他沒有欺負陸配還哭著四處求救，讓賴清德去叫韓國瑜保護他。「一隻只會欺負弱小、遇到事情就嚇破膽的黑熊。沈伯洋，你能不能有一點骨氣？不要這麼沒出息？」。

