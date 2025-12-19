批范雲沒搞清楚權責就開砲 桃園市府：功課做好才不會貽笑大方 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

民進黨立委范雲於網路節目中質疑桃園市長張善政政績乏善可陳，並點名桃園鐵路地下化工程進度落後、經費暴增應由市府負責。對此，桃園市政府新聞處長羅楚東今（19）日嚴正駁斥，強調鐵路地下化依法由交通部鐵道局主辦與執行，相關進度與經費調整皆非市府權責，諷刺范雲「連主責單位都搞不清楚」，錯把中央責任轉嫁地方，反而凸顯當初民進黨中央不再讓其「認養桃園」的決定是正確的。

范雲昨日於網路節目中質疑，張善政政績的都說不清楚，很多可能都是前朝留下來的。她舉例，像桃園鐵路地下化的工程，半年進度只有2.6％、經費暴增700多億，還要延後3年；另外，還有轉型正義相關批評。

針對范雲的表述，羅楚東表示，范雲為了攻擊張善政，卻連主責單位是鐵道局都搞不清楚，沾沾自喜以為攻擊到桃園市政府，實際上卻是句句都射向鐵道局。他大酸，這些發言也恰恰說明了，為什麼民進黨中央當初選擇不再讓范雲認養桃園，「現在回頭看，這個決定確實很正確」。

「桃園鐵路地下化的主辦與執行機關，依法就是交通部鐵道局。」羅楚東指出，無論是工程進度、工期調整，或經費增加，都是由鐵道局提出並報請行政院核定。他說，桃園市府各相關局處，包括交通局、捷工局、都發局等，從配套措施到交通管制，均全力配合、共同推動，范雲毫無邏輯的發言，讓市府替長期努力推動鐵路地下化的鐵道局同仁感到不值。

羅楚東強調，鐵路地下化進度落後，桃園市民才是最大的受害者，真正該被監督的是中央執行單位，而不是被拿來當政治靶子的地方政府。他奉勸范雲上節目前先把功課做好，搞清楚誰負責、誰執行，再來談監督，才不會讓貽笑大方。

