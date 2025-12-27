批蔣執意出席雙城論壇淪「國安破口」 沈伯洋：沒人會跟敵國辦論壇

〔記者方瑋立／台北報導〕台北市長蔣萬安預計明啟程「快閃」上海出席「雙城論壇」，針對中共軍機持續擾台，蔣卻仍執意出訪，民進黨立委沈伯洋今(27)日受訪時批評，雙城論壇已成為國安「大破口」，且包含治水預算的中央總預算遭擋，蔣卻要跟上海簽署水利相關MOU極度矛盾。沈呼籲，蔣萬安應當面要求中方停止武力威脅，及修正「反分裂國家法」，否則所謂交流僅是迎合中國包裝過的統戰。

中國慣以「次國家外交」規避國家層級國安限制

沈伯洋今天受訪說，中國利用城市交流進行滲透，在國際研究上有個專有名詞叫「次國家外交」(Substate Diplomacy)，這是中國發揮影響力非常重要的一條支線。他解釋，這種手法是藉由城市外交，規避國家層級對於國家安全的限制；過去中國曾聲稱要對台採取「藍8縣」模式，只針對特定政黨執政縣市開放交流或觀光，也是為了規避中央主管機關的職責與事務。

沈伯洋認為，若去迎合這種意在規避國安限制的城市外交，極度不妥當。他更示警，雙城論壇甚至允許解放軍退休將領以民間人士身份包裝參加，這在正常交流中完全不合理。

藍不審中央新增治水預算 卻赴中簽水利MOU

針對此次論壇預計簽署職能訓練及水利相關合作備忘錄(MOU)，沈伯洋質疑，立法院明年度總預算案包含治水相關的新增預算，遭在野黨聯手阻擋，至今尚未進入實質審查，「台灣要治水的水利預算不審，卻跑去跟中國簽署水利MOU，這不是超怪的嗎？」

沈伯洋進一步示警，水利屬於基礎設施，跟敵對國家簽署相關協議，等同於可能將基礎設施的資料交給對方。他強調，「沒有人在跟敵國舉辦雙城論壇」，難道現在基輔跟莫斯科、南韓北韓會開雙城論壇嗎？他認為城市外交應當是與東京、紐約、倫敦等城市進行，與上海舉辦論壇的邏輯令人費解。

籲蔣萬安戳破中國謊言 勿「自投羅網」

對於蔣萬安此行，沈伯洋呼籲，若要交流，就必須當面要求中方減少飛彈與軍機擾台的威脅。他強調，若軍備擴張與威脅不減緩，所謂的交流就只是「做假的」，目的僅是統戰。

此外，沈伯洋特別提到中共的法律框架問題，指出目前中國跨境鎮壓的源頭皆來自「反分裂國家法」及「國安法」。他認為，若蔣萬安不要求中方修正這些法律，而去符合對方的法律框架進行交流，無異於「自投羅網」。

沈伯洋強調，如果蔣萬安去雙城論壇是為了迎合對方的法律架構、甚至雙手奉上基礎設施資訊，這是一件莫名其妙的事；唯有去「戳破對方的謊言」，這趟行程才會有實質意義。

