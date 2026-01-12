批蔣萬安帶頭灑幣買票！台灣前進陣線：營養午餐免費犧牲學童健康

台灣前進陣線今（12）日開記者會，批台北市長蔣萬安帶頭灑幣買票，犧牲學童健康換選票。 圖：時代力量／提供

[Newtalk新聞] 台北市長蔣萬安日前宣布推動「營養午餐全面免費」政策，引發各縣市是否跟進的財政與食安疑慮。對此，時代力量黨主席王婉諭今（12）日偕同多位台派政黨市議員參選人召開記者會，痛批該政策是「最廉價的政策買票」，不僅將迫使全台陷入灑幣競賽，更恐犧牲孩童的營養與健康。

王婉諭指出，蔣萬安宣布營養午餐全面免費，等同迫使各縣市被迫跟進，陷入「大灑幣」競賽。她表示，雖能理解家長希望減輕負擔的心情，但負責任的政治人物應誠實告知，政府全額買單將鎖死供餐成本，一旦物價上漲，最先被犧牲的，就是孩子的營養與品質。她直言，這樣的作法是以選票利益凌駕孩童健康，最終只會導致「價格死板、品質下降」的惡性循環。

她進一步批評，台北市擁有全台最豐沛的資源，本應成為建立透明計價公式與食農教育的示範城市，蔣萬安卻選擇最省事的「全額買單」，導致「首都向下沉淪，全台群起效尤」。她指出，目前僅剩新北市、屏東縣及嘉義縣市尚未全面跟進，呼籲立法院儘速通過《學校供餐法》，將定價與品質機制入法，才是解決問題的根本之道。

台灣基進台北市內湖南港市議員參選人吳欣岱表示，身為醫療人員與家長，她深知「免費的最貴」。她指出，統一定價若缺乏配套，團膳業者勢必壓低食材等級或增加加工品。她也提到，北市團膳違規頻傳、備援機制薄弱，營養師人力僅 36 人，遠低於其他縣市，甚至出現以團膳聘僱人員充任監督的情況，形同球員兼裁判。並質疑，在缺乏品質保證下急推免費政策，動機只是為選票。

台灣綠黨新北市新莊區市議員參選人甘崇緯則指出，在追求有機與健康飲食的趨勢下，蔣市府卻反其道而行。他表示，從已實施免費政策的縣市經驗可見，為壓低成本，水果份量縮水、加工食品與重油重鹹比例增加，甚至屢傳異物事件，導致孩子寧可吃麵包充飢，造成肥胖與營養失衡。他直言，這樣的政策只會讓各縣市「比爛」，無法兼顧有機與食安。

小民參政歐巴桑聯盟新北市三重蘆洲市議員參選人陳宛毓則以母親身分表達憂慮，指出在通膨壓力下，政府若無配套推動免費政策，勢必犧牲食材品質並造成剩食浪費。她強調，「吃也是教育」，孩子應透過午餐學習認識食材與土地，真正的安心不是免費，而是建立具備專業人力與長期規劃的制度。

台灣基進台南市永康區市議員參選人吳依潔則指出，此次爭議，凸顯台灣長期忽視健康專業在教育體系中的角色。她對比日本將學校午餐視為國家級教育工程，設有同時具備教師與營養師資格的「營養教師」，反觀台灣多由一般教師兼任午餐業務，且現行法規規定 40 班以上學校才需聘任營養師，導致僅約兩成學校符合資格。她呼籲中央與地方政府正視法規落後問題，落實營養師編制，而非持續以過時標準因應。

