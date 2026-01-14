批蔣萬安推營養午餐免費「騙選票」！ 徐國勇：已有10縣市在做

民進黨秘書長徐國勇。楊亞璇攝



台北市長蔣萬安日前宣布營養午餐免費，基隆、台中、高雄、台南等縣市也紛紛跟進。民進黨秘書長徐國勇今（1/14）直言，已經有10個縣市在做營養午餐了，難道蔣萬安不會覺得慚愧嗎？蔣萬安太慢了，而現在選舉到了，難道要用營養午餐，就要想來騙個選票嗎？

徐國勇今天下午在南投縣長提名記者會被問及，蔣萬安最近拋出蠻多的政策，像是營養午餐、無菸城市等，是否擔心2026台北市長選戰變得更難打？徐國勇質疑，營養午餐是蔣萬安開始做的嗎？不是嘛，台北市的財政最好，他當過台北市議員，也是台北市選出來的立法委員，在台北市今天蔣萬安宣布營養午餐免費之前，已經有10個縣市在做營養午餐了，「難道蔣萬安不會覺得慚愧嗎？」

徐國勇認為，台北的財政是全國最好，現在突然間營養午餐免費了，提供營養午餐，他舉雙手贊成，他當議員的時候就講過了應該這樣子，「可是那個時候的市長叫作馬英九有做嗎？沒有嘛，後來的市長也是國民黨，有做嗎？沒有啊。」

徐國勇批評，「蔣萬安現在突然間做了，好像變他的功勞，好像整個營養午餐是他帶動的，錯了。」蔣萬安之前已經有10個縣市在做了，而且那10個縣市的財政跟台北市比起來差太多了，人家做得到，為什麼台北市做不到？所以突然之間蔣萬安召集了幾個縣市一講起來，好像很了不起是蔣萬安做的，請各位媒體朋友們去Google一下，去找一下，是蔣萬安做的嗎？是蔣萬安開始的嗎？不是的。

徐國勇指，蔣萬安用這個來當作政績，想要欺騙全國民眾，他當過台北市議員，他是台北市選出來的立委，「我不會上當。」因為，蔣萬安太慢了，該做的時候沒有做，而現在選舉到了，講個比較不好聽的話，難道要用營養午餐，就要想來騙個選票嗎？

