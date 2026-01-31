批蔣萬安政策引藍回擊 柯文哲喊回歸政策討論：如果要100%一致就是北韓

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌，今（31）日前往台北市南門市場發春聯，也拉抬同黨台北市議員參選人。媒體詢問柯文哲，怎麼看先前北市議員秦慧珠呼籲台北市長蔣萬安，未來要幫白議員參選人站台要謹慎思考，那之後自己會不會對蔣萬安的政策的評論會做些調整。對此，柯文哲說，政策討論就歸政策討論，不要說不同黨，同個黨裡面也是常常會有各種意見。這世界上如果要100%一致，有，就是北韓。

民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／方炳超攝）

柯文哲、黃國昌今天前往南門市場發送春聯，合體議員參選人吳怡萱、許甫，以及現任議員張志豪。媒體詢問柯文哲，怎麼看之前這個秦慧珠有呼籲說，未來講如果要幫這個白營議員站台的話，要謹慎思考。那因為過去柯之前有針對蔣萬安的政策有一些點名跟評論，那未來會不會在說法上會做一些調整？

對此，柯文哲說，政策討論就歸政策討論，我們這個社會應該建立一種可以討論的氛圍，每個人提出每個人的想法。還有一點，他是亞當史密斯的信徒，就說在這個社會當中每個人去做他最擅長的、最喜歡的，那合起來就是國家最大利益、社會最大利益，就這樣啊。所以不要說不同黨，同個黨裡面也是常常會有各種意見。這世界上如果要100%的一致「，有啊，北韓啊，金氏王朝就100%的一致嘛，對不對？」所以他倒覺得彼此有批評了、提出意見，這很正常嘛，這沒有什麼。

媒體問，這樣看起來，是不是就是要跟國民黨做出一些差別跟主體性？那未來如果藍營議員邀請站台的話，是否會去？柯文哲回應，他相信今年台灣民眾黨還是會提出很多候選人，當然是還是以台灣民眾黨的為主，那這個叫「行有餘力」才會做其他的，對不對？行有餘力都互相幫忙。

媒體也問柯，前兩週都是到南部去幫忙站台，那今天來到北部，那未來的這個黨內的這個輔選站台的策略大概是怎麼樣？柯文哲回應，他要再引用這個松下幸之助講的話：「我們不是生產我們可生產的東西，我們是生產這市面上需要的東西」。所以是這樣，他們是哪裡需要去輔選，他們就去哪裡，所以比較保持這個機動性。那畢竟還是那句，台灣民眾黨是個小黨，那今年會提出比較多的候選人，那資源也是不夠，那時候變成我們就是要做全國去奔跑，就這樣。所以不是他要去哪裡，是哪裡需要他們，他們就去哪裡。



